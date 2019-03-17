تراند اليوم : اسماء الفائزين بقرعة الحج بني سويف 17/3/2019 رابط نتيجة قرعة...

الخليج 365 – مصر

الف مبروك لجميع الفائزين بقرعة الحج في محافظات مصر، حيث نرصد لكم اليوم من خلال موقعنا الاخباري “الخليج 365” نتائج قرعة الحج 2019 في مصر لجميع المحافظات المصرية كاملة أول بأول بالاسماء جميع الفائزين بأداء مناسك الحج في مصر للعام 1440 – 2019 .

نتيجة قرعة الحج بني سويف 2019 :-

اكريت قبل قليل مراسم قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف للعام الحالى «1440هـ /2019م» تحت رعاية وزارة الداخلية بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضي بمدينة بني سويف، بحضور المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأجريت القرعة بواسطة الحاسب الآلى تأكيدًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والحيدة التامة، وقد بدأت مراسم إجراء القرعة بحضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز المحافظة، والبالغ عددهم 353 فردًا.

وهنأ المحافظ الفائزين والفائزات بقرعة الحج، مطالبا إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة وخيرسفراء لمصر بصفة عامة ولبني سويف بشكل خاص، ومحملًا إياهم أمانة الدعاء لمصرنا الغالية بدوام نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار، سائلا المولى عز وجل أن يهب الجميع حجا مبرورا، وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم الحبيب، ومتمنيا التوفيق في العام القادم لمن لم يحالفهم التوفيق هذا العام.

وأكد اللواء أشرف عز العرب مدير الأمن اهتمام أجهزة وزارة الداخلية بموسم الحج هذا العام بدءًا من التقدم بطلبات الحج بجميع أقسام الشرطة وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بسلامة الله، ومنوها عن تضافر كل الجهود لتحقيق أقصى درجات الرعاية والاهتمام لهم من كافة النواحي.

وشهدت مراسم إجراء القرعة حضور كل من: اللواء عادل مسك من وزارة الداخلية، واللواء عاطف سلامة نائب مدير أمن بني سويف، واللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ جابر شحاتة وكيل مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ عادل حيدر مدير المساجد الحكومية بالمديرية.

يمكن لجميع المتقدمين لقرعة الحج للعام 2019 في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 واسماء جميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت من خلال الرابط التالي ، بادخال رقم القومي الخاص بكل متقدم .

نتيجة قرعة الحج الاسكندرية 2019 :-

قام محافظة الاسكندرية اليوم باجراء قرعة العلنتية لاسماء المقبولين في قرعة الحج للعام 2019 بحضور عدد من شخصيات وزارة الداخلية وحضور اعلامي وشعبي من ابناء محافظة الاسكندرية الذين تقدموا بالتسجيل لاداء مناسك الحج هذا العام .

تجرى القرعة العلنية، اليوم الأحد، لحج القرعة بمديريات أمن “أسيوط والقليوبية وبورسعيد وبنى سويف والإسكندرية”.

جاء ذلك بعدما فتحت أقسام الشرطة أبوابها لتلقى طلبات حج القرعة لهذا العام، حتى 11 مارس الماضى، وسط إقبال كبير من المواطنين.

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ويحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكي والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.

يمكن لجميع المتقدمين لقرعة الحج للعام 2019 في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 واسماء جميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت من خلال الرابط التالي ، بادخال رقم القومي الخاص بكل متقدم .

قرعة الحج 2019 مصر :-

باشرت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاوقاف في جمهورية مصر العربية باجراء القرع العلنية لجميع المتقدمين لاداء مناسك الحج هذا العام ، والتي سيتم الاعلان من خلالها عن اسماء جميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 في جميع المحافظات المصرية كاملة .

حيث تجرى القرعة بحضور اعلامي وجماهيري كبير ، بالاضافة لحضور من الشخصيات الهامة في وزارة الداخلية ووزارة الاوقاف وعدد من المحافظين .

فقد أجريت اليوم القرعة العلنية لمحافظة الإسكندرية، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، القليوبية، اجريت أمس القرعة العلنية للمتقديمن لأداء مناسك الحج للعام 2019 في مصر ، بحضور عدد من الشخصيات الهامة .

كما توفر محافظة مطروح، أتوبيسين لنقل الحجاج إلى مطار برج العرب، على نفقة المحافظة، فى تقليد سنوى يحرص عليه المحافظين المتعاقبين.

وكانت بوابة الحج الإلكترونية المصرية نشرت مواعيد إجراء حج القرعة للعام الهجري 1440، 2019 ميلادية كالتالي:

يوم السبت الموافق 16 مارس 2019: محافظة الشرقية، الوادي الجديد، الفيوم، مرسى مطروح، دمياط.

يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019: محافظة الإسكندرية، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، القليوبية.

يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2019: محافظة المنيا، سوهاج، البحيرة، الإسماعيلية، شمال سيناء.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019: محافظة الدقهلية، السويس، كفر الشيخ، قنا.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019: محافظة الجيزة، الغربية، البحر الأحمر، الأقصر.

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019: محافظة القاهرة، المنوفية، أسوان، جنوب سيناء.

عقب الإنتهاء من مراسم إجراء قرعة الحج بالمحافظات السالف ذكرها يمكن لجميع المتقدمين معرفة أسماء الفائزين المقبولين للحج 2019 وذلك من خلال الاستعلام برقم المصنع والرقم القومي.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2019 :-

يمكن لجميع المتقدمين لقرعة الحج للعام 2019 في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 واسماء جميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت ، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 من خلال الرابط التالي ، بادخال رقم القومي الخاص بكل متقدم .

يجدر الإشارة أن الإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية المصرية، بالتعاون مع مراكز الشرطة، والخدمة الصوتية من استقبال طلبات الحج للسفر للمملكة العربية السعودية لأداء المناسك لعام 1440 هجريا، حيث بدأت من استقبال ملفات التقديم بداية من 19 فبراير الماضي حتى 7 مارس الجاري.