سبب وفاة الفنان جلال عيسى في مصر - تعرف على أبرز أعماله

أكدت مصادر مصرية رسمية، يوم الأحد، خبر وفاة الفنان القدير جلال عيسى عن عمر بلغ قرابة اثنين وثمانين عاما.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر أن جلال عيسى توفي في أحد المستشفيات في البلاد، بعد صراع مع المرض.

ومن المرتقب أن يتم إقامة صلاة الجنازة على جثمان الفنان جلال عيسى اليوم، في حين سيقام العزاء في مسجد المحروسة بمنطقة المهندسين غدا.

يشار إلى أن الفنان جلال عيسى بدأ حياته لاعبا في النادي الأهلي المصري في رياضة كرة السلة، لكنه لم يكمل مشواره في هذ المجال.

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وانتقل جلال عيسى للتمثيل حيث بدأ على يد المخرج الشهير أحمد ضياء الدين، وكانت أولى أعماله فيلم المراهقات 1960، علما أنه قدم في وقت سابق أدوار قصيرة.

وأما فيما يتعلق بأقدم الأعمال الفنية التي قدمها الراحل جلال عيسى هي فيلم شد أجزاء قبل حوالي 4 سنوات من الآن.

ونعى العشرات من الفنانين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفنان جلال عيسى، داعين ان يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيج جنانه.