حقيقة وفاة فيفي عبده إثر تدهور حالتها الصحية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، شائعات تتحدث عن وفاة الفنانة فيفي عبده، الأمر الذي نفته مصادر عائلية مقربة من الفنانة عبده.

وآثارت فيفي عبده قلق جمهورها، بعدما نشرت سوراً قرآنية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها معلنة أنها تمر بأزمة صحية لم توضح تفاصيلها.

وقالت فيفي لجمهورها: (إدعولي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفينى ويشفي كل مريض ‏يا رب العالمين آمين).

طلب الجمهور من فيفي أن توضح مزيد من التفاصيل حول الأزمة الصحية التي تعرضت لها، إلا أنها لم تعلق من جديد، الأمر الذي فتح الباب لانتشار الشائعات والأخبار المغلوطة. وفق "الجرس"