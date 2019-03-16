تراند اليوم : فيديو اباحي عنتيل المحله الجديد اسماعيل..فيديو عنتيل المحلة الجديد...

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية “كفر حجازى” التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عقب انتشار فيديوهات جنسية لـ”عنتيل” جديد صاحب محل قطع غيار تو توك بالقرية يدعى “إسماعيل.ا.ا” وشهرته اشرف 40 عاما، مع فتيات قاصرات وسيدات متزوجات ومطلقات بمحض إرادتهن بسبب سفر أزواجهن للخارج وأخريات؛ لانصراف أزواجهن للعمل طوال الليل والنهار وغيابهم عن بيوتهم.

وكشف مصدر من أهالي القرية لـ “الفجر” أن الفيديوهات انتشرت وذلك من خلال أحد أصدقاء العنتيل، حيث قام بسرقة الفيديوهات من اللاب توب وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الخلاف على سيدة متزوجة.

وأضافت المصدر أن العنتيل قام بالهروب هو وأسرته عقب افتضاح أمره وخشية من فتك أهالي القرية به، من جانبه أكد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، فى تصريح صحفى، أن لم يرد أى بلاغ من أهالي القرية، او محاضر محررة بقسم مركز المحلة الكبرى فى هذا الشأن وما يتم تداوله مجرد أقاويل فقط.

وكانت مباحث الآداب بالغربية، بالاشتراك مع مباحث مركز المحلة قامت بالقبض على سيدتين “ش .ا ” 33 عاما و”ا.ال” 25 عاما ظهرا في فيديوهات جنسية، مع شخص يدعى “إسماعيل .ا” 39 سنة، صاحب محل قطع غيار “توك توك” في إحدى قرى بالمحلة الكبرى، بتهمه الفعل الفاضح، وتم إحالتهن للنيابة العامة.

ةكشف مصدر من داخل قرية “عنتيل المحلة الجديد” أن الفيديوهات موجودة منذ عام، وأنه في البداية دخل في رهان مع أحد أصدقائه؛ لتصوير فيديو مع إحدى السيدات بالقرية.

وتابع أن أحد العاملين معه في المحل فضح أمره بعد مشاهدة أحد الفيديوهات على الكمبيوتر الخاص به فنقل الفيديوهات ومساومته عليها وطلب مبلغ 50 ألف جنيه، واستعان العنتيل بأحد أصدقائه واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح.

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وأضاف أنه بعد فترة نشبت مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص يدعي “الدوكش” وقام بسرقة جهاز الكمبيوتر الخاص به وحذف فيديوهات أحد أقاربه وقام بتحميل الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن بعد انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشف أحد الأشخاص في القرية وجود زوجته وطلقها، وسادت حالة من الغضب بين أهالي القرية، مضيفا أنه بعد افتضاح أمره فر هاربا مع أسرته خوفا من الفتك به.

وقررت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة الفيديوهات المتداولة والمعروفة إعلاميا بـ”عنتيل المحلة الجديد” بتهمة الفعل الفاضح.

كما أمرت بضبط المتهمين الرئيسيين في ترويج الفيديوهات الجنسية، بتهمه نشر صور وفيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلفت المباحث بسرعة عمل التحريات حول الواقعة.

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