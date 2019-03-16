ستيفاني ماكمان تحجبت وأخيرا!

فاجأت المصارعة الأمريكية السابقة ستيفاني ماكمان جمهورها، بارتدائها الحجاب قبيل دخولها مسجد الشيخ زايد الكبير في إمارة أبو ظبي الخليجية.

وجاء تصرف ماكمان، بارتداء ملابس محتشمة، وتغطية رأسها، احتراماً للتقاليد العربية والشرقية.

وفي ذات السياق، حضرت ماكمان افتتاح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حسب سبوتنيك.

يذكر أن ستيفاني ماكمان هي ابنة رئيس شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، فينس ماكمان، وهي عضو في مجلس إدارتها حاليا، كما أنها زوجة بطل المصارعة الأمريكي الشهير، تريبل إتش، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي في الشركة.