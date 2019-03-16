تراند اليوم : فيديو العمل الارهابي في نيوزيلندا (فيديو حادث نيوزلندا)

متابعات / الخليج 365/ قامت ادارة الفيس بوك بحذف آلاف مقاطع الفيديو للعمل الارهابي في نيوزيلندا المنتشرة عبر منصاتها في جميع الدول العربية والتي كانت متداولة بكثرة خلال ساعات امس الجمعة للتنديد بجريمة الارهابية التي ارتكبت بحق المسلمين العزل في مسجدين في نيوزيلاندا .

وفي تفاصيل الحادث فقد قام ارهابي مسلح بالاعتداء علي المسجدين في نيوزلندا مما أسفر عن مقتل أكثر ما يقرب من 50 مسلماً وعشرات الاصابات .

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حيث قام الإرهابي البلغ من العمر 28 عام ويطلق عليه بيرنتون ” قام بتصوير الحادث قبل التنفيذ وبثه علي صفحته الرسمية علي موقع تويتر .