تراند اليوم : فيديو الحادث الارهابي اليوم .. فيديو مذبحة نيوزيلندا كامل .. فيديو هجوم نيوزلاندا الارهابي شاهد...

متابعات / الخليج 365/ استيقذ العالم العربي والاسلامي امس الجمعة على جريمة بشعة للغاية تمكثلت في إطلاق نار على مسجديْن في نيوزيلندا وسقط عشرات الشهداء المسلمين من داخل المسجد .

الجريمة الارهابية البشعة ارتكبت بحق المصلين المسلمين في نيوزيلاندا ، ادت الى ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح امس الجمعة ، وسط موجة من الألم والغضب نتيجة الهجوم على مسجدين بنيوزلندا وعدد الضحايا المرتفع من المسلمين .

وخلال المقطع الفيديو المنتشر الذي يوضح الارهابي الذي قام بالاعتداء علي المسجدين في نيوزلندا مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 49 شخص وذلك اليوم الجمعة لنجد ان الإرهابي البلغ من العمر 28 عام ويطلق عليه بيرنتون ” قام بتصوير الحادص قبل التنفيذ وبثه علي صفحته الرسمية علي موقع تويتر .

وزارة الصحة في نيوزيلاندا أكدت أن الهجوم الذي وقع علي مسجدين في نيوزلندا اسفر عن مقتل ما يقرب من 50 شخص نتيجة للإرهاب الغاشم مخلفة عشرات الاصابات في صفوف المسلمين .

Advertisements

بدورها أكدت الشرطة النيوزلندية ان الإرهابي كان يرتدي خوزة وقام بفتح النار علي عدد من الاشخاص كما قامت بمنع اى شخص بتداول اي من فيديوهات الحادث عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر كما أوضحت أنها قامت بحذف جميع الحسابات الخاصة بالارهابي وذلك علي موقع تويتر وفيس بوك وانستجرام وجاري العمل علي حذف جميع الفيديوهات اليت تم تداولها للحادث الإرهابي لعدم نشر الدموية ومثل هذه المشاهد القاسية من الجدير بالذكر ان هذه الشخص البالغ من العمر 28 كان يتبني افكار متطرفة بخصوص المهاجرين حيث كتب عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه ينتمي لأسرة متوسطة الدخل ويرفض تواجد المهاجرين في بلده

فيديو الإرهابي الذي قام بتفجير مسجدين في نيوزندا