تراند اليوم : نتيجة قرعة الحج 16/3/2019 الشرقية، الوادي الجديد، الفيوم، مرسى مطروح، دمياط بوابة الحج الموحدة...

متابعات / الخليج 365/ تعقد وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية ظهر اليوم القرعة العلنية للحج للعام 2019 ، والتي يتم من خلالها الكشف عن اسماء الفائزين بنتائج الحج للعام 2019 والذين قاموا بالتسجيل عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي .

وكانت بوابة الحج الإلكترونية المصرية نشرت مواعيد إجراء حج القرعة للعام الهجري 1440، 2019 ميلادية كالتالي:

يوم السبت الموافق 16 مارس 2019: محافظة الشرقية، الوادي الجديد، الفيوم، مرسى مطروح، دمياط.

يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019: محافظة الإسكندرية، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، القليوبية.

يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2019: محافظة المنيا، سوهاج، البحيرة، الإسماعيلية، شمال سيناء.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019: محافظة الدقهلية، السويس، كفر الشيخ، قنا.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019: محافظة الجيزة، الغربية، البحر الأحمر، الأقصر.

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019: محافظة القاهرة، المنوفية، أسوان، جنوب سيناء.

عقب الإنتهاء من مراسم إجراء قرعة الحج بالمحافظات السالف ذكرها يمكن لجميع المتقدمين معرفة أسماء الفائزين المقبولين للحج 2019 وذلك من خلال الاستعلام برقم المصنع والرقم القومي.

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رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2019 :-

يمكن لجميع المتقدمين لقرعة الحج للعام 2019 في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 واسماء جميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت ، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 من خلال الرابط التالي ، بادخال رقم القومي الخاص بكل متقدم .

يجدر الإشارة أن الإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية المصرية، بالتعاون مع مراكز الشرطة، والخدمة الصوتية من استقبال طلبات الحج للسفر للمملكة العربية السعودية لأداء المناسك لعام 1440 هجريا، حيث بدأت من استقبال ملفات التقديم بداية من 19 فبراير الماضي حتى 7 مارس الجاري.