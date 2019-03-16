تراند اليوم : فحص نتيجة الاعلان العاشر للاسكان الاجتماعى 2019 -- قرعة شقق الاسكان الاجتماعي 2019 الاعلان العاشر -...

متابعات / الخليج 365/ قوائم بالاسماء الكاملة لجميع مستحقي قرعة العاشر للاسكان الاجتماعي 2019 ، ننشرها لكم اليوم من خلال المقال التالي ، الذي يضع بين ايديكم رابط مباشر للفحص والاستعلام عن نتيجة الاعلان العاشر للاسكان الاجتماعى 2019 بالرقم القومي او رقم التسجيل في شقق الاسكان الاجتماعي الكترونيا .

أكد صندوق التمويل العقاري في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الاسكان أن نتائج واسماء جميع الفائزين في شقق الاسكان الاجتماعي للاعلان العاشر للعام 2019 سيتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة القادمة عبر موقع التمويل العقاري عبر الانترنت برقم القومي لجميع المتقدمين .

كما وأوضحت وزارة الاسكان أن الوزارة لا تزال في عمليات التدقيق النهائي لاسماء الفائزين بشقق الاسكان للاعلان العاشر، مشيراً إلى أنه وخلال الايام القليلة القادمة ستعلن عن عدة مشاريع اسكانية هامة في عدد من المحافظات المصرية .

اسماء الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعى الاعلان العاشر من خلال الرابط التالي .

يذكر أن وزارة الإسكان طرحت عدد 60 ألف وحدة سكنية في (أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، الغردقة)