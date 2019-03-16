تراند اليوم : نتائج قرعة الحج ٢٠١٩ وزارة الداخلية المصرية

متابعات / الخليج 365/ تقوم كل من محافظة محافظة الشرقية، الوادي الجديد، الفيوم، مرسى مطروح، دمياط باجراء القرعة العلنية للراغبين باداء مناسك الحج هذا العام في جمهورية مصر العربية ، حيث يتم اصدار اسماء الفائزين بالحج للعام 2019 في مصر ، فور الانتهاء من مراسم القرعة العشوائية لاختيار أسماء الحجاج الفائزين المقبولين في حج قرعة وزارة الداخلية، سيتم تحديث الرابط الخاص بمعرفة النتائج.

هذا وتنظم مديرية أمن مطروح، اليوم السبت، القرعة العلانية، المتقدمين بطلبات للحج هذا العام ضمن حج القرعة، الذى تنظمه وزارة الداخلية، بحضور اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، واللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح.

وتجرى قرعة الحج، بقاعة مركز النيل للإعلام بمدينة مرسى مطروح بحضور المتقدمين بطلبات الحج من مراكز ومدن المحافظة المختلفة، والبالغ عددهم أكثر من 600 شخص لاختيار 110 من بينهم، على أن يكون من بينهم 12 شخصا من كبار السن، بنسبة 10% من إجمالى عدد حجاج المحافظة.

وقال مدير أمن مطروح، بان هناك وفد من الضباط سيصاحب الحجاج ويعملون فى خدمتهم، بعد مغادرتهم لمصر وحتى العودة، لتسهيل وتوفير الأماكن وتسهيل مناسك الحج.

كما توفر محافظة مطروح، أتوبيسين لنقل الحجاج إلى مطار برج العرب، على نفقة المحافظة، فى تقليد سنوى يحرص عليه المحافظين المتعاقبين.

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وكانت بوابة الحج الإلكترونية المصرية نشرت مواعيد إجراء حج القرعة للعام الهجري 1440، 2019 ميلادية كالتالي:

يوم السبت الموافق 16 مارس 2019: محافظة الشرقية، الوادي الجديد، الفيوم، مرسى مطروح، دمياط.

يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019: محافظة الإسكندرية، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، القليوبية.

يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2019: محافظة المنيا، سوهاج، البحيرة، الإسماعيلية، شمال سيناء.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019: محافظة الدقهلية، السويس، كفر الشيخ، قنا.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019: محافظة الجيزة، الغربية، البحر الأحمر، الأقصر.

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019: محافظة القاهرة، المنوفية، أسوان، جنوب سيناء.

عقب الإنتهاء من مراسم إجراء قرعة الحج بالمحافظات السالف ذكرها يمكن لجميع المتقدمين معرفة أسماء الفائزين المقبولين للحج 2019 وذلك من خلال الاستعلام برقم المصنع والرقم القومي.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2019 :-

يمكن لجميع المتقدمين لقرعة الحج للعام 2019 في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 واسماء جميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت ، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 من خلال الرابط التالي ، بادخال رقم القومي الخاص بكل متقدم .

يجدر الإشارة أن الإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية المصرية، بالتعاون مع مراكز الشرطة، والخدمة الصوتية من استقبال طلبات الحج للسفر للمملكة العربية السعودية لأداء المناسك لعام 1440 هجريا، حيث بدأت من استقبال ملفات التقديم بداية من 19 فبراير الماضي حتى 7 مارس الجاري.