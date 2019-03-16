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تراند اليوم : ((لوائح الناجحين)) نتائج مسابقة المحضرين القضائيين 2019 pdf

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متابعات / الخليج 365/ تعرف على لوائح الناجحين في الامتحان الشفهي الخاص بمسابقة المحضررين القضائيين في الجزائر والخاصة باللعام 2018 2019 ، والتي يبحث عنها آلاف المتقدمين للاختبار الشفهي والذين خاضوا غمار الامتحان في مختلف الولايات الجزائرية ، حيث نقدم لكم القوائم الناجحة في الامتحان الشفهي لمسابقة المحضرين القضائين في الجزائر للعام 2019 .

فقد أكد السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام أن مسابقة الموثقين للامتحان الشفهي للعام 2018 2019 تم الاعلان عنها رسميا ، حيث تم اصدار نتائج وقوائم الناجحين في الامتحان الشفهي لمسابقتي الموثقين والمحضرين القضائيين في الجزائر ، داعياً جميع جميع الصادرة اسمائهم ضمن القبول النهائي لمسابقة وزارة العدل المحضر القضائي للامتحان الشفوي بضرورة احضار وثيقة توضح وضعه الصحي والوظيفي .

حيث بامكانكم قرائنا الكرام الاطلاع على  لوائح قائمة الناجحين في مسابقة المحضر القضائي 2019 www.mjustice.dz  عبر موقع وزارة العدل الجزائرية ، الخاصة بالنتائج النهائية لمسابقة محضر قضائي في الامتحان الشفهي للعام 2019 بالاسم ورقم الهوية الخاص بكل متقدم ، والمقبولين نهائياً.

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نتائج مسابقة المحضرين القضائيين 15-3-2019 pdf  من خلال الرابط التالي .

يمكنكم الاستعلان عن نتائج مسابقة المحضرين القضائيين 15-3-2019 pdf كاملة من خلال الرابط التالي .

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