تراند اليوم : نتيجة مسابقة التربية والتعليم 16/3/2019 حسب الاسم حسب المديرية حسب رقم القومي

متابعات / الخليج 365/ تعقد ظهر اليوم السبت وزارة التربية والعليم المصرية مؤتمر صحفي هام للاعلان رسميا عن اسماء الناجحين في مسابقة العقود المؤقتة والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم المصرية الخاصة بوظيفة معلم ، بحضور عدد من الشخصيات الهامة في وزارة التربية والتعليم .

و اكدت وزارة التربية والتعليم انه سيتم بعد اعلان نتائج مسابقة العقود المؤقته الاعلان عن بدء تسلم الناجحين مهام عملهم فى المدارس المختلفة خلال المؤتمر صحفى بحضور وزير التربية طارق شوقى ونائب الوزير الدكتور محمد عمرللاعلان عن تفاصيل النتجية كاملة .

أوضحت الوزارة أن التعاقد مع الفائزين في هذه المسابقة سيكون مؤقتًا غير قابل للتجديد ولا التثبيت ومدته 3 أشهر فقط.

وكانت وزارة التربية اعلنت عن خوض 71الف متقدم للعقود الاختبارات الالكترونية الاسبوع الماضى ضمن مسابقة وزارة التربية والتعليم لوظيفة معم عن طريق العقود المؤقتة .

Advertisements

يقوم الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم الخدمات الالكترونية باصدار نتيجة مسابقة تعاقدات وزارة التربية والتعليم للعام 2019 ، واسماء جميع الفائزين في مسابقة التربية والتعليم في الامتحان الالكتروني الخاصة بوظيفة معلم ضمن العقود المؤقتة الخاصة بعام 2019 برقم القومي للمتقدم والاسم ثلاثي .

اسماء الناجحين في مسابقه التربيه والتعليم من خلال الرابط التالي .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن حاجتها لعدد من المعلمين والمعلمات في كل محافظات الجمهورية، لتخصصات معينة أبرزها مادة العلوم والرياضيات واللغة العربية ومعلم فصل، حيث تقدم لشغل هذه الوظيفة نحو 150 ألف معلم ومعلمة على مستوى جميع المحافظات، ولكن انطبقت الشروط على 71 ألف فقط.