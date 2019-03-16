نظام نور برقم الهوية 1440 لاستعلام نتائج الطلاب والتسجيل في الموقع

يوفر رابط نظام نور برقم الهوية 1440 إمكانية دخول موقع نور الجديد باستخدام رقم الهوية الخاصة بالمستفيد من برنامج نور المركزي، حيث يوفر النظام المركزي طريقتين لدخول موقع نور الجديد، إما باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، أو باستخدام رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني ورمز التحقق فقط من خلال موقع noor results الرسمي، وذلك من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم السعودية، وقد تم الإعلان عن تأجيل التسجيل في الروضة لشهر رجب القادم، وسوف يتم الإعلان عن ذلك فور صدور تعميماً من الوزارة.

وقد تم الانتهاء من فترة الرصد الأولى للطلاب بكافة مراحل التعليم السعودي عبر نظام نور برقم الهوية 1440 المركزي، لذلك وجب التنويه على أولياء الأمور بالتأكد من استلام أبنائكم للتقارير، من أجل متابعة مستوى الطالب التحصيلي، وعند عدم استلام التقرير يمكنكم التواصل مع المدرسة أو الدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب من خلال الحساب الشخصي، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر روابط دخول نظام نور برقم الهوية أو بالسجل المدني، وخطة التقويم الدراسي السعودي للعام الجاري، بالإضافة إلي متابعة مستمرة لأخر أخبار نظام نور برقم الجلوس الإلكتروني.

نظام نور برقم الهوية 1440

عمل نظام نور في الفترة الأخيرة علي تحديث النظام وإحداث العديد من التغييرات التي تهدف إلي إتاحة عناصر جديدة بالنظام لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلي زيادة التيسير علي المستفيدين من خدمات موقع نور لكافة منسوبي العملية التعليمية علي مختلف درجاتهم ووظائفهم بالمملكة العربية السعودية، وعند النظر إلي نظام نور نجد أن النظام يُوزع مهام خاصة علي كل فرد من الأفراد التابعين والمستفيدين من خدمات موقع نور الإلكتروني، حيث نجد أن مدراء المدارس لهم مهام منوطة بهم، والمعلمين والطلاب والإداريين، فكلٍ منهم له دوره الخاص به عبر نظام نور برقم الهوية 1440 الوطنية.

ويوفر نظام نور المركزي الترابط بين هذه الفئات جميعاً، ونتيجة ذلك هي أن النظام التعليمي المتمثل في نظام نور قد أصبح منصة تعليمية هامة ومرجع تعليمي ضروري لكافة منسوبي التعليم، حيث يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف في النهاية إلي تقديم خدمات إلكترونية بصورة بسيطة للطلاب، موفراً عليهم عناء الذهاب للمدرسة التي ينتمي إليها، حيث يستطيع قائد المدرسة أو ولي الأمر التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440، كما يتيح إمكانية الإطلاع علي شهادات الطلاب من خلال رابط نظام نور برقم الهوية 1440 وغيرها من الأمور التي يتم إتمامها عبر موقع نور بالسجل المدني الإلكتروني.

وقد حصل برنامج نظام نور علي جائزة IDC-2018 للمدن الذكية بمجال التعلم الإلكتروني الذكي كأفضل الاستخدامات لتكنولوجيا المعلومات بالمجال التعليمي علي مستوي الشرق الأوسط، فهو برنامج تعليمي شامل ومتكامل يعتمد بشكل كامل على تكنولوجيا متقدمة في مجال الإدارة التعليمية، ويقوم نظام نور الجديد بتغطية كافة المدارس والإدارات العامة للتعليم بالمملكة العربية السعودية، فهو يخدم قادة المدارس والإدارات والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، وقد قمنا بتوفير رابط دخول برنامج نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور، بالإضافة إلى رابط نظام نور برقم الهوية 1440 للاستعلام عن شهادات الطلاب.

رابط نظام نور بالهوية (noor results)

رابط موقع نظام نور باسم المستخدم.

دخول نظام نور المركزي 1440

تقوم وزارة التعليم السعودية بتوفير رابط استعلام نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط في أوقات الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول وكذلك الأمر في أوقات الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني، وذلك لأن العديد من الطلاب وأولياء الأمور لا يمتلكون اسم المستخدم أو كلمة السر، سواء كان مرجع ذلك هو نسيانها أو لأي أمر أخر، وهنا يستطيع المستفيد التواصل مع قيادة المدرسة لاستلام بيانات الحساب الشخصي، ويوفر نظام نور بالهوية الآن خاصية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني عن طريق رابط نظام نور برقم الهوية 1440 المرفق، مما يسهل عليهم الحصول علي نتائجهم بسهولة أكبر من استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

أطلقت وزارة التعليم السعودية التحديث الجديد لنظام نور بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 1439-1440هـ، وبعد انتقال النظام للعام الدراسي الجديد، فقد تمت إتاحة العديد من المهام التي يُمكنكم مباشرتها وفقاً لوظيفتك كمستخدم للنظام المركزي، حيث تتوزع المهام علي حسب ما إذا كان المُستخدم (مدير، مُعلم، طالب، ولي أمر، إداري)، ويأتي ضمن هذه المهام المُضافة في تحديث نظام نور 1440 noor.moe.gov.sa الجديد ما يلي:

توزيع الطلاب/الطالبات علي الفصول.

توزيع العلاقات التدريسية وإعداد الجدول الدراسي.

إضافة وحذف القاعات الصيفية.

قبول الطلاب ونقلهم لمدارس أخرى.

استكمال إجراءات القبول والتسجيل للطلاب المستجدين، طبقاً لـ فترات التسجيل في النظام.

توزيع رواد الفصول.

مباشرة المنقولين لمهامهم، ومن يرغب في دخول نظام نور الجديد باسم المستخدم وكلمة المرور، أو بالهوية والسجل المدني، فيمكنه ذلك عن طريق الرابط الرسمي لدخول نظام نور برقم الهوية 1440 المرفق عبر نجوم مصرية.

تثبيت الغياب في نظام نور المركزي 1440

قامت وزارة التعليم السعودية متمثلةً في تقنية المعلومات بالنظام التعليمي المركزي “نظام نور” بتحديث آلية تثبيت الغياب بصورة مختلفة عن الآلية السابقة، حيث تتمثل خطوات التثبيت الجديدة في دخول نظام نور المركزي، ثم اختيار المهارات والاختبارات، ثم اختيار “إدخال السلوك والمواظبة”، ولإدخال السلوك والمواظبة عليك اختيار معايير البحث ومن ثم البحث، وفي النهاية تأكيد عدم وجود غياب لليوم، أما فيما يتعلق بتثبيت الغياب للمناطق التي صدر بها أمراً بتعليق الدراسة فيها للطلاب والطالبات، فيتم تأكيد عدم وجود غياباً لهذا اليوم من خلال الضغط على أيقونة “أنقر هنا”.

تحديث 4 ديسمبر 2018: يتيح نظام نور المركزي إمكانية إضافة رسائل السلوك والمواظبة في إشعارات نتائج الطلاب قبل أن يتم اعتماد درجات نظام نور للطلاب، حيث يمكنكم التعرف على خطوات إضافة الرسائل من خلال التالي ( دخول موقع نظام نور الإلكتروني، المهارات، السلوك والمواظبة، رسائل السلوك والمواظبة) ليتم نقلك لصفحة الرسائل، حيث يتم اختيار الصف والقسم والفصل، ومن ثم الضغط على أيقونة “بحث”، ثم تحديد الكل من خلال المربع وإضافة رسائل المواظبة، ثم إضافة رسائل السلوك، ومن خلال الصور التالية يمكنكم التعرف على الخطوات بالتفصيل عبر نظام نور برقم الهوية 1440 الجديد.

تحديث 12 ديسمبر 2018: تختص الأيقونة الخاصة بـ “إظهار نتيجة المنتصف” الموجودة في نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط الخاص بنظام المقررات، بعرض درجات أعمال السنة في حساب الطالب/الطالبة في نظام نور المركزي الجديد، ويتم إظهار هذه الأيقونة بعد أن يتم إدخال درجات أعمال السنة، ولا يُشترط القيام باستكمال كافة الخانات الموجودة في نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440.

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إضافة لجان الاختبارات في نظام نور

تتم إضافة لجان الاختبارات للطلاب والطالبات في نظام نور المركزي من خلال حساب قائد المدرسة، ويمكنكم التعرف على خطوات إضافة لجان الاختبارات وطباعة أرقام الجلوس في المرحلة المتوسطة عبر نظام نور برقم الهوية 1440 من خلال النقاط والصور التالية:

اتباع الرابط الرسمي لدخول نظام نور برقم الهوية 1440 من حساب قائد المدرسة. فتح القائمة الرئيسية. اختيار الاختبارات بالنقر عليها. اختيار لجان الاختبارات بالنقر عليها. الضغط على أيقونة إضافة لجنة. سوف تظهر أمامك الصفحة الخاصة بإضافة اللجنة وتتضمن التالي (رقم اللجنة، اسم اللجنة، طاقة استيعاب اللجنة، عدد الملاحظين) عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط. قم بإدخال البيانات ومن ثم الضغط على أيقونة “إضافة”.

ويقوم مدير أو قائد المدرسة بتجهيز لجان الاختبارات بشكل مُسبق بورقة خارجية يكون مسجلاً بها رقم اللجنة رقماً وكتابةً، ومقر اللجنة أي الفصل الذي يحمل رقم هذه اللجنة، وعدد الطلاب والطالبات في هذه اللجنة وتضم اللجنة الأخيرة في كل صف عدد الطلاب/الطالبات انتظام/انتساب، كما يجب مراعاة العدد الفعلي للطلاب/الطالبات في كل صف دراسي، وفي النهاية سوف تظهر رسالة (تمت عملية حفظ البيانات بنجاح)، ويمكن تعديل الإضافة أو حذفها بعد الانتهاء من إضافتها، ومن خلال النقر على توزيع الطلاب على اللجان يمكنكم الرجوع مرة أخرى للصفحة الخاصة بلجان الاختبارات عبر موقع نظام نور برقم الهوية 1440 ورمز التحقق.

وبعد ظهور صفحة توزيع الطلاب على لجان الاختبارات، يتم اختيار النظام الدراسي وهو منتظم أولاً ثم النقر على الدائرة بجانب رقم لجنة الاختبارات من أجل تفعيلها، ثم إدخال عدد الطلاب في اللجنة والنقر على “حفظ”، وسوف يظهر مربعاً لتأكيد توزيع الطلاب عن طريق الضغط على زر (نعم)، ويقوم قائد المدرسة بتكرار هذه العملية لجميع اللجان حتى يتم يكون عدد الطلاب المتبقين في كل صف (صفر)، وباتباع رابط نظام نور برقم الهوية 1440 ورمز التحقق، يمكنكم دخول موقع نور المركزي.

وزارة التعليم العام نظام نور بالسجل المدني

سوف يتم إطلاق سلسة تطوير المقررات الدراسية كما أعلنت وزارة التعليم اعتباراً من الفصل الدراسي القادم وتشتمل على مهارات التفكير الناقد، الإملاء، الخط، الفلسفة، القانون، وغيرها، وبعد الانتهاء من فترة الاختبارات سيتم إخراج نتائج الطلاب في نظام نور المركزي، ويتيح نظام نور المركزي إمكانية تفعيل خاصية إرسال بيانات دخول موقع نور الإلكتروني على الهاتف الجوال الخاص بالمستفيد بعد أن يتم القيام بالخطوات المحددة على نظام نور بالسجل المدني، وتتمثل طريقة إرسال بيانات دخول النظام المركزي في النقاط التالية:

دخول الملف الشخصي على نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط 1440. اختيار “خدمات إضافية”، ثم الرسائل. الرسائل القصيرة. سوف تجد أمامك قائمة تتضمن (ولي الأمر، معلم، طالب، مرشد طلابي بالمدرسة، إداري)، قم بتحديد المربع المراد. اختيار وقت الإرسال إما الآن أو في وقتٍ لاحق. اسم النموذج “بيانات الدخول إلى نظام نور الجديد”. إدخال قالب الرسالة. ستتم عملية الحفظ تلقائياً عند الانتقال من صفحة إلى أخرى، تم اختيار الطلاب/الطالبات بنجاح. قم بالنقر على حفظ، عودة، إرسال، ويتم دخول نظام نور برقم الهوية 1440 من خلال الرابط الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية، ومن خلال الصورة التالية يمكنكم التعرف على الطريقة بالتفصيل.

طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

تم الإعلان من قبل بعض المدارس اليوم الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1440 الموافق لتاريخ 25 ديسمبر 2018م عن إطلاق نتائج منتصف العام الدراسي عبر نظام نور المركزي، حيث يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول حتى الآن عن طريق دخول نظام نور لولي الأمر المركزي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق (اليوزر الخاص بكل مستخدم)، ولم يتم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية 1440 شهادات الطلاب noor results الإلكتروني.

تحديث 30 ديسمبر 2018: أتاحت وزارة التعليم السعودية رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور بالهوية الوطنية فقط من خلال دخول صفحة إشعار درجات الفصل عبر موقع noor results، وطبقاً لخطة التقويم الدراسي المقررة من قبل وزارة التعليم، فقد بدأت إجازة منتصف العام لجميع الطلاب منذ نهاية دوام الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1440 الموافق 25 ديسمبر 2018، وقد تم الإعلان رسمياً عن تمديد إجازة منتصف العام الدراسي القادم 1441 لتصبح مدتها أسبوعان، ويتم الاستعلام عن درجات الطلاب بالهوية من خلال اتباع رابط نظام نور برقم الهوية 1440 الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

حركة النقل الخارجي والداخلي 1440

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الإدارة العامة لشؤون المعلمين والمعلمات اليوم الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1440هـ، عن موعد البدء في أعمال حركة النقل الداخلية وحركة النقل الخارجية لمنسوبي الوظائف التعليمية (المعلمين، المعلمات)، ويتم تحديث بيانات المعلمين وإدخال رغباتهم من خلال نظام نور للمعلمين 1440 الحساب الخاص بكل مستفيد اعتباراً من يوم الأحد 30 ربيع الثاني الموافق لتاريخ 6 يناير 2019م.

تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي

يتيح نظام نور برقم الهوية المركزي حالياً من حساب نظام نور لولي الأمر أو من مُستخدم قائد المدرسة، إمكانية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ وفق فترات التسجيل في نظام نور المُحددة رسمياً من قبل وزارة التعليم السعودية، ويتم تسجيل طالب جديد باتباع خطوات التسجيل المُوضحة من قبل الوزارة، وسوف يتم تسجيل الروضة في نظام نور بعد صدور التعميم الوزاري المتعلق بمواعيد التسجيل وآلياته وضوابطه، كما يتيح نظام نور إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية عبر موقع نظام نور برقم الهوية 1440 باتباع الرابط الرسمي.

تحديث 10 فبراير 2019: تم فتح نظام نور لأولياء الأمور من أجل تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من هم من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة وذلك اعتباراً من تاريخ 4 جمادي الآخرة 1440 الموافق لتاريخ 9 فبراير 2019م، وتشتمل هذه المرحلة على الأبناء من هم في عمر الـ6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر و90 يوماً كحد أقصى، ويتم التسجيل من خلال دخول موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية المركزي.

تحديث 10 مارس 2019: وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل إدارة القبول المركزي التي تتعلق بتنظيم تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441 ومواعيد التسجيل، فقد تم البدء اليوم في استقبال طلبات التسجيل لفئة من الطلاب يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة المواطنين السعودين وهم (أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين لبطاقة التنقل ذات الـ5 سنوات ومن في حكم هذه الفئة، أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أبناء الجالية اليمنية، أبناء الدبلوماسيين).

ويبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 3 رجب 1440هـ الموافق لتاريخ 10 مارس 2019م،ويتم تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد من خلال اتباع رابط نظام نور برقم الهوية 1440 الرسمي المرفق.

نتائج النقل الخارجي 1440

وفقاً للجدول الزمني أو الخطة الزمنية الموضوعة من جانب وزارة التعليم المتعلقة بمواعيد وإجراءات حركة النقل الخارجي عبر نظام نور للمعلمين للعام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، فمن المقرر أن يتم إطلاق نتائج النقل الخارجي 1440 اليوم الخميس 7 رجب 1440هـ الموافق لتاريخ 14 مارس 2019م، ويتم الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي من خلال اتباع رابط نظام نور المرفق بالمقال.