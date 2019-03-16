تراند اليوم : [ PDF ] اسماء الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعى الاعلان العاشر

متابعات / الخليج 365/ أكد صندوق التمويل العقاري في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الاسكان أن نتائج واسماء جميع الفائزين في شقق الاسكان الاجتماعي للاعلان العاشر للعام 2019 سيتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة القادمة عبر موقع التمويل العقاري عبر الانترنت برقم القومي لجميع المتقدمين .

كما وأوضحت وزارة الاسكان أن الوزارة لا تزال في عمليات التدقيق النهائي لاسماء الفائزين بشقق الاسكان للاعلان العاشر، مشيراً إلى أنه وخلال الايام القليلة القادمة ستعلن عن عدة مشاريع اسكانية هامة في عدد من المحافظات المصرية .

اسماء الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعى الاعلان العاشر من خلال الرابط التالي .

يذكر أن وزارة الإسكان طرحت عدد 60 ألف وحدة سكنية في (أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، الغردقة)