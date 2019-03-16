تراند اليوم : (الناجحين) نتائج مسابقة المحضرين القضائيين الشفهي 2019 pdf

متابعات / الخليج 365/ نقدم لكم القوائم الناجحة في الامتحان الشفهي لمسابقة المحضرين القضائين في الجزائر للعام 2019 ، والتي يبحث عنها آلاف المتقدمين لمسابقة المحضر القضائي للعام 2018 2019 والتي ظهرت رسميا عبر موقع وزارة العدل الجزائرية لجميع الولايات الجزائرية سطيف جيجل بانته وكافة الولايات الأخرى بالاسم ورقم التسجيل .

فقد أكد السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام أن مسابقة الموثقين للامتحان الشفهي للعام 2018 2019 تم الاعلان عنها رسميا ، حيث تم اصدار نتائج وقوائم الناجحين في الامتحان الشفهي لمسابقتي الموثقين والمحضرين القضائيين في الجزائر ، داعياً جميع جميع الصادرة اسمائهم ضمن القبول النهائي لمسابقة وزارة العدل المحضر القضائي للامتحان الشفوي بضرورة احضار وثيقة توضح وضعه الصحي والوظيفي .

حيث بامكانكم قرائنا الكرام الاطلاع على لوائح قائمة الناجحين في مسابقة المحضر القضائي 2019 www.mjustice.dz عبر موقع وزارة العدل الجزائرية ، الخاصة بالنتائج النهائية لمسابقة محضر قضائي في الامتحان الشفهي للعام 2019 بالاسم ورقم الهوية الخاص بكل متقدم ، والمقبولين نهائياً.

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نتائج مسابقة المحضرين القضائيين 15-3-2019 pdf من خلال الرابط التالي .

يمكنكم الاستعلان عن نتائج مسابقة المحضرين القضائيين 15-3-2019 pdf كاملة من خلال الرابط التالي .