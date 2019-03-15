تراند اليوم : مبروكـ نتائج مسابقة مالمحضرين القضائيين 2019 "الشفهي" قائمة الناجحين في مسابقة المحضر...

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متابعات / الخليج 365/ طالع لوائح قائمة الناجحين في مسابقة المحضر القضائي 2019 www.mjustice.dz عبر موقع وزارة العدل الجزائرية ، الخاصة بالنتائج النهائية لمسابقة محضر قضائي في الامتحان الشفهي للعام 2019 بالاسم ورقم الهوية الخاص بكل متقدم ، والمقبولين نهائياً.
فقدأصدرتوزارة ا لعدل الجزائرية لوائح النتائج النهائية باسماء جميع الناجحين في الامتحان الشفوي لمسابقة الموثقين للعام 2018 2019 (www.mjustice.dz) .
وطالبت وزارة العدل من جميع الصادرة اسمائهم ضمن القبول النهائي لمسابقة وزارة العدل المحضر القضائي للامتحان الشفوي بضرورة احضار وثيقة توضح وضعه الصحي والوظيفي .
نتائج مسابقة المحضرين القضائيين 15-3-2019 pdf من خلال الرابط التالي .
يمكنكم الاستعلان عن نتائج مسابقة المحضرين القضائيين 15-3-2019 pdf كاملة من خلال الرابط التالي .