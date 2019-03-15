فتح ملف وفاة دانه العليان - والدتها كشفت الحقيقة كاملة

فتحت والدة الفنانة الكويتية دانة العليان مغنية الراب الشهيرة، يوم الجمعة، لأول مرة، خبر وفاة ابنتها، مشيرة إلى أنها لقيت مصرعها جراء حادث سير مؤسف.

وقالت والدة دانة العليان إنها توفيت وهي بعمر 31 عاما يوم الأحد 11 فبراير الماضي، لافتة إلى أن الخبر بقي طي الكتمان لصعوبة الأمر على نفسية عائلتها وأشقائها إلى أن خرجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر.

وأوضحت والدة دانة العليان أن ابنتها الوحيدة توفيت في حادث سير تعرضت له أثناء ذهابها للقاء أحد المخرجين من أجل عمل فني لها في مسلسل كانت تنوي تصويره خلال الفترة القادمة وقد علمت بوفاة ابنتها بعد مرور ساعتين على الحادث لإصابتها البالغة.

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وحسب والدتها، فإن دانه العليان، تركت طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات يدعى عبدالله ولا يعلم بوفاة والدته حرصاً على بلوغه عمراً أكبر ليستوعب ما حدث ويتقبل رحيل والدته بشكل أقوى إذ يعتقد أنها في رحلة عمل.

ونوهت والدة الراحلة دانا العليان أنها طالبت بحذف حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لأن ابنتها كانت تشارك متابعيها بتفاصيل كثيرة وجريئة قد تتسبب فهم الجمهور لها بطريقة خاطئة.

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع قضية دانة العليان، وانتقدوا عائلتها معتقدين أنها قد تكون روجت لنفسها بمثل هذه الشائعة بمساعدة عائلتها إلا أن والدة دانة العليان كشفت الأمر بالكامل.