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سبب توقف بث معظم القنوات الفضائية‎ المصرية

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توقف بث معظم القنوات الفضائية التي تصدر من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، اليوم الخميس، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ.

واكتست شاشات القنوات التي كانت تذيع برامج على الهواء، وتعمل من داخل المدينة باللون الأسود، قبل أن يتم تدارك الموقف وإعادة العمل بها عن طريق المولدات الكهربائية، التي تستخدم في مثل هذه الحالات الطارئة.

وقال مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، إنه حدث عطل في أحد المحولات الخاصة ببعض القنوات، وكان من المفترض أن يتم التحويل تلقائيًا على المولدات وهو ما لم يحدث.

وأضاف المصدر أن عودة التيار الكهربي للقنوات تأخرت حوالي 15 دقيقة كاملة، مستبعدًا أن يكون هناك عمل تخريبي أو إرهابي وراء ذلك. وفق ما أفاد به موقع "ارم نيوز"

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