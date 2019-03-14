تراند اليوم : pdf اسماء المنقولين في حركة النقل الخارجي 1440 1439 نظام...

الخليج 365 – السعودية

يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات على رابط استخراج وفحص اسماء المعلمين المنقولين في حركة النقل الخارجي للعام 1439 – 1440 عبر نظام نور وادارة شؤون المعلمين والذي نقدمه لكم اليوم من خلال السطور التالي ، ورابط الفحص المباشر لنتائج النقل الخارجي 1440 .

فقد ظهرت نتائج حركة النقل الخارجي معلي ومعلمات المملكة العربية السعودية للعام 1439 – 1440 حصريا عبر موقع خدمات شؤون المعلمين ونظام نور الخاص بالمعلمين في المملكة السعودية .

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن نسبة المتقدمين لحركة النقل الخارجي الذين قدموا في عام 1439هـ بلغت 27% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات، فيما جاء المتقدمون في عام 1438 في المرتبة الثانية بنسبة 18%، يليهم المتقدمون في عام 1437 بنسبة 14% من إجمالي المتقدمين.

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وأبان، أن الذين قدموا في آخر 3 سنوات بلغت نسبتهم 59% من المتقدمين والمتقدمات، بينما الذين قدموا في السنوات المتبقية تقدر نسبتهم بـ38%.

وأضاف العصيمي، أن المتقدمين في سنة 1430 كانت نسبتهم 0.8%، بينما المتقدمون في سنة 1431 سجلوا نسبة 2.4%، لافتاً إلى أنه بمراجعة رغبات هؤلاء تبين أن معظمهم كانت له رغبة واحدة على قطاعات متجاورة، ولا يوجد فيها احتياج للتخصص.

ويمكن معرفة نتيجة حركة النقل الخارجي عبر الرابط هنا

ويمكن لجميع المتقدمين بمتابعة ظهور نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 عبر موقع نور والذي يتيح الاستعلام عنها برقم الهوية الوطنية , وقد بدأت تسجيل رغبات التنقل الخارجي والداخلي سيبدأ في 21 جمادى الأولى، وسيتم إغلاق النظام عن تحديث البيانات وإدخال رغبات النقل في 2 جمادى الآخرة , وسوف يتم اعلان النتيجة اليوم الخميس 14 من رجب 1440 هـ .

طريقة الدخول علي موقع نور رابط نظام نور للاستعلام عن حركة النقل الخارجي