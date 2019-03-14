تراند اليوم : نتائج اللوتو 14/03/2019 مباشر مع زيد اليانصيب اللبناني اخر سحب ( 1670 Loto & Zeed Results)

متابعات / الخليج 365/ الفائز بالجائزة الكبرى في اللوتو اللبناني لسحب اليوم الخميس والارقام الرابحة في الجوائز المالية الاخر لنتائج اللوتو اللبناني سحب 1690 ننشرها من خلال رابط الاستعلام المباشر لمؤسسة اللوتو اللبناني ، لكي يتعرف عليها جميع مشتركي اللوتو اللبناني لسحب اليوم الخميس .

ساعات قليلة وتعلن رسميا نتائج اللوتو اللبناني سحب اليوم الخميس، لجميع مشتركي اللوتو اللبناني يانصيب اليوم رقم 1670 مباشرة من شاشة السحب لمؤسسة اللوتو اللبناني مع زيد .

حيث يبحث الكثير من اللبنانين المشتركين في بطاقات اللوتو اللبناني واليانصيب الوطني اللبناني ، للتعرف على البطاقات الرابحة في الجوائز الكبرى ، حيث يجري السحب مساء كل اثنين على تلفزيون لبنان الرسمي نتائج اللوتو الوطني اللبناني للاعلان عن ارقام والبطاقات الفائزة بالجوائز المالية الكبرى .

رابط نتائج اللوتو اللبناني 14-3-2019 نتائج اللوتو السحب الاخير من خلال الرابط التالي .

نتائج اللوتو اللبناني اخر سحب :-

سحب اللوتو اللبناني للإصدار رقم 1699، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

الأرقام الرابحة: 02-06-07- - - الرقم الإضافي: 35

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الأولى : لا رابح

- عدد الشبكات الرابحة: 0.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا رابح

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الثانية: خمسة أرقام + الرقم الإضافي:

- عدد الشبكات الرابحة: 0.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة:

- عدد الشبكات الرابحة: 32 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 1827259 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة:

- عدد الشبكات الرابحة: 1188 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 49219 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الخامسة: ثلاثة أرقام مطابقة:

- عدد الشبكات الرابحة: 18028 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 8000 ل.ل.

المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب المقبل: (561,056) ل.ل.

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سحب زيد في 2019-03-11

- الرقم الرابح: 26246

نتائج اللوتو اللبناني من لبنان - Lebanon Lotto

حيث يقوم موقع اليانصيب الوطني اللبناني ، وبشكل دوري باصدار والكشف عن الارقام الفائزة بيانصيب الوطني اللبناني، وارقام جميع البطاقات الرابحة في يانصيب اللوتو اللبناني آخر سحب، حيث تعتبر اليانصيب اللبنانية من اهم اللالعاب الحظ التي تقوم بها المؤسسة المسئولة والمخولة في بيع وإصدار البطاقات الرابحة لجميع عمليات السحب على اللوتو اللبناني.

هذا ويشترك الكثير من اللبنانيين في يانصيب لبنان والتي تصدر كل اسبوع يوم الاثنين والخميس، مباشرة على الهواء يتم سحب جميع ارقام يانصيب اللوتو اللبناني البطاقات الرابحة وسحب الأوراق ، لجميع مشتركي في اللوتو اللبناني.

والآن قرائنا الكرام يمكنكم متابعة كافة نتائج اللوتو اللبناني والارقام الرابحة بآخر سحب، من خلال الرابط التالي ، مباشر أو من خلال موقع نتائج سحب اللوتو اللبناني عبر بوابة اليانصيب الوطني الإلكتروني ، قط قم بادخال رقم بطاقتك وتعرف على النتيجة فورا.