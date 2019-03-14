تراند اليوم : فديو جديد لعنتيل كفر حجازى بالمحلة 14-3-2019 صاحب محل قطع غيار توكتوك - dailymotion

متابعات / الخليج 365/ الفيديوهات الجنسية المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية شكلت مصدر ازعاج وسخط لدى الكثير من المواطنين ، والتي ظهر آخرها في فيديوهات اباحية لعنتيل المحلة الجديد والذي يدعى اسماعيل وهو صاحب محل قطع غيار توكتوك بكفر حجازي .

فديو جديد لعنتيل كفر حجازى بالمحلة دفعت السلطات المصرية للبحث عن الجاني ، حيث أكدت مصادر محلية أنه لا يزال صاحب الفيديوهات الجنسية عنتيل المحلة كفر حجازي هارباً من العدالة ، حيث تقوم أجهزة النيابة العامة بالبحث عنه ، لالقاء القبض عنه بعدما تسبب في فضيحة كبيرة بفيديوهاته الجنسية مع عدد كبير من السيدات والفتيات داخل قريته ، والتي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيس بوك.

شاهد فديو جديد لعنتيل كفر حجازى بالمحلة ، كما وقامت الاجهزة الامنية في محافظة الغربية بالقاء القبض على سيدتين ظهرتا في الفيديوهات الجنسية المسربة لعنتيل المحلة اسماعيل صاحب قطع غيار توك توك والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

فيديو عنتيل صاحب محل قطع غيار توكتوك، حيث أكد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية أن الميرية تلقت إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى لمدينتى المحلة الكبرى وسمنود بتمكن الرائد أحمد الشربينى رئيس مباحث آداب المحلة الكبرى من القبض على ش ا " ٣٣ عاما و" ا. ال " ٢٥عاما متزوجتين ومقيمتين بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى بتهمة تواجدهما فى الفيديوهات الجنسية الخاصة بعنتيل المحلة الجديد.

كما وأمرت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بحبس مصور ومروج الفيديوهات الإباحية التي ظهر فيها أحد الأشخاص وهو صاحب محل قطع غيار بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى، وهو يمارس الجنس مع سيدات.

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فيما اوضحت عدد من المصادر المحلية في محافظة المحلة قيام عنتيل المحلة الجديد الذي يدعى "اسماعيل " بالهروب بشكل مفاجيء من قرية كفر حجازي خوفاً من الاعتداء عليه من قبل أبناء القرية على خلفية الفيديوهات الجنسية المسربه له مع عدد من فتيات ونساء القرية .

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شاهد عنتيل المهندسين الجديد من خلال الرابط التالي .

الفيديوهات المسربة لعنتيل القرية شكلت موجة سخط وغضب كبير في الرأي العام المصري والتي جرى تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يظهر فيها عنيتل المحلة "اسماعيل" وهو صاحب محل توك توك برفقة عدد من النساء والفتيات في أوضاع جنسية اباحية يقوم بتصوريهم .

يذكر أن الفيديوهات التي تم تسريبها جاء نتيجة تعرض حاسوب صاحب محل توك توك لسرقة من قبل عامله ، وقيام العامل بمساومة صاحب محل التوك توك ودفعه غرامة مقابل هذه الفيديوهات الجنسية ، وطلب مبلغ 50 ألف جنية، واستعان العنتيل بأحد أصدقائه واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح مضيفا أنه بعد فترة نشبت مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص يدعي “الدوكش” وقام بسرقه جهاز الكمبيوتر الخاص به وحذف فيديوهات أحد أقاربه وقام بتحميل الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن المحلة شهدت في وقت سابق عنتيل آخر تم القبض عليه ، حيث كان يقوم بتصوير عدد من الفديوهات الاباحية لنساء وفتيات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي .

لمشاهدة تفاصيل فيديو عنتيل المحلة الجديد اضغط عبر الرابط التالي .