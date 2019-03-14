تراند اليوم : ((مبروك)) اسماء الفائزين في مسابقة وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس 14 / 03 (مارس) / 2019 .....

متابعات / الخليج 365/ لم تعلن حتى اللحظة اسماء الفائزين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 العقود المؤقتة والتي يتوقع ظهورها بعد قليل مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم في مصر لجميع المتقدمين من كافة المحافظات المصرية القاهرة الاسكندرية الغربية الشرقية مرسي مطروح المنيا الفيوم وشرم الشيخ والاقصر .

فقد أكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم أن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2019 العقود المؤقتة سوف تظهر خلال ساعات عبر الكنترول الرسمي لجميع المتقدمين لاختبارات مسابقة التربية والتعليم ، وجاري رفع الاسماء على الكنترول حيث يتم الاستعلام بالرقم القومي لجميع المتقدمين في جميع المحافظات المصرية .

فقد أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ان نتائج الاختبارات للمتقدمين بمسابقة العقود المؤقتة لاتبشر بالخير وان معظم المتقدمين لم يجتازوا الاختبارات بنجاح وان كثير منهم لم يحصل على اكثر من 50 % من المجموع الكلى ولن يتم الاستعابة باى متقدم لم ينجح بالاختبارات التى تتعلق بالتخصصات المطلوبة واسئلة الاختبارات تم وضعها لقياس مهارات التدريس للمتقدمين .

واشار عمر الى ان كثير من المتقدمين اشتكو من الاختبارات وان هناك اسئلة فى غير التخصص وهذا غير صحيح وان هناك كثير من الخريجين الذين تقدموا لتخصصات لاعلاقة له بمؤهله وان هذة الشكون نتيجة لتقدم البعض لتخصصات غير تخصصهم مثلا خريج لغة انجليزية متقدم لوظيفة معلم فصل وبالتالى سيتم الاختبار فى تخصص معلم الفصل .

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الاستعلام عن نتيجة اختبارات العقود المؤقتة 2019 .. من هنا

أخبار نتيجة اختبارات العقود المؤقتة 2019 عبر جروب تعاقدات التربية والتعليم .. من هنا

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