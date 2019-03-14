تراند اليوم : على طريقة خالد يوسف - سجن سيدتين عربيتين ظهرتا في فيديوهات فاضحة وموقف صادم من زوجيهما

على طريقة المخرج خالد يوسف والممثلتين شيما الحاج ومنى فاروق، ألقت مباحث الآداب في مدينة المحلة الكبرى بشمال مصر القبض على سيدتين بتهمة نشر الفسق والفجور بسبب ظهورهما مع رجل في فيديوهات فاضحة.



وقرر وكيل نيابة مركز المحلة حبس كل من "ش.ب"، "أ.أ" حبس المتهمتين أربعة على ذمة التحقيقات إثر ظهورهما في الفيديوهات الفاضحة التي انتشرت في الآونة الأخيرة تحت مسمى "عنتيل المحلة" وذلك مع شخص يدعى "إسماعيل.أ"، وقيام شخص يدعى "م.ف.م" وشهرته" الدكش" بنشر الفيديوهات بعد مغافلة العنتيل، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه والتحقيق معه.

وقامت النيابة العامة بتفريغ 13 مقطع فيديو، للسيدتين وسماع أقوالهما أمام وكيل النيابة، واعترافهما بارتكاب الواقعة، في الوقت الذي حضر فيه زوجاهما للنيابة، ولم يحررا ضدهما دعاوى زنا.

وكانت قرية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، شهدت انتشار فيديوهات فاضحة لشخص يدعى"إسماعيل.ا" يبلغ من العمر 39 سنة، صاحب محل قطع غيار توك توك بالقرية، بعد تصويره العديد من السيدات، في أوضاع مخلة بالآداب داخل إحدى الشقق بالقرية، وظهور أكثر من سيدة في الفيديوهات التي يتم تداولها هناك.

وشهدت القرية، حالة من الغليان بعد ظهور الفيديوهات، وتبين أن من بين السيدات اللاتي ظهرن بالفيديوهات متزوجات ولديهن أطفال!