كاتبة إماراتية تنتقد كتاب صحيح البخاري

انتقدت الأكاديمية الإماراتية موزة غباش، قبل أيام كتاب صحيح البخاري وصفةً إياه بـ"الكتاب المتخلف".

ووفقاً لموقع "الحرة"، قالت غباش رئيسة مركز "رواق عوشة بنت حسين الثقافي" خلال مؤتمر للمرأة في الإمارات، إنه "لا يمكننا أن نسجن أنفسنا في كتاب عمره 1400 عام".

وأثارت تصريحات غباش، موجة من الغضب والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعترض مغردون مطالبين غباش بالإستقالة.

ومن جهته قال محمد اليجيا إن الإساءة لكتاب "صحيح البخاري" لن تزيدهم إلا ثقة فيه.

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لكن غباش قالت إن حديثها أسيء تفسيره وأن الهجوم عليها "يقلل من فرص فهم أحوالنا ومسارنا".

ووصف الدكتور حبيب غلوم حديث غباش بالمستنير.

وجاءت تصريحات غباش بشأن "صحيح البخاري" بعد أيام من تصريحات مماثلة للداعية الإماراتي وسيم يوسف، قال فيها إنه "لا يؤمن بالبخاري ولا السنة النبوية بشكل مطلق، وأن إيمانه فقط يقوم على القرآن الكريم".

وناقش الصحافي إبراهيم عيسى، خلال حلقة بُثت على قناة الحرة، صحيح البخاري خلال برنامج "مختلف عليه".