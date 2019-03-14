أعلان نتائج حركة النقل الخارجي 1440 noor.moe.gov.sa برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق عبر موقع نظام...

ينتظر آلاف من المعلمين والمعلمات أعلان نتائج حركة النقل الخارجي 1440 noor.moe.gov.sa الذي سوف تعلن عنه وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وفقًا للجدولة الزمنية الصادرة سلفًا عن وزارة التعليم، حيث سوف يتم الكشف عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، من خلال هذه المقال سوف نرفق لكم الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق عبر موقع نظام نور فرجاء تابعونا متابعي موقع نجوم مصرية لمعرفة تفاصيل الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي.

أعلان نتائج حركة النقل الخارجي 1440

وزارة التربية والتعليم السعودي ناشدت جميع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف التعليمية بدخول علي موقع نظام نور الإلكتروني على شبكة الأنترنت من اجل الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي، حيث اقترب الموعد الرسمي للكشف عن النتائج برقم الهوية الوطنية الخاص بالموظفين بالوزارة.

سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي برقم الهوية، حيث يقوم المعلم او المعلمة بالدخول علي موقع نظام نور عبر الرابط التالي noor.moe.gov.sa من ثم يقوم المستعلم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة سلفًا في نظام نور التعليمي، من ثم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول من ثم الدخول مباشرة علي خدمات شؤون المعلمين، من اجل الاستعلام عن حركة النقل الخارجي.

الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي

يذكر أن وزارة التعليم سوف تكشف عن نسبة المتقدمين والمتقدمات للحركة في هذا العام من خلال المؤتمر الصحفي الذي سوف يتم انعقاده خلال ساعات، وسوف يدعوا المتحدث باسم وزارة التعليم جميع المعلمين والمعلمات بالدخول علي موقع نظام نور التعليمي، من اجل الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي.