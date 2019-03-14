نتائج حركة النقل الخارجي ١٤٤٠ عبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط

يمكن معرفة أسماء المعلمين والمعلمات المنقولين من خلال الدخول علي موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط، حيث يمكن معرفة نتائج حركة النقل الخارجي ١٤٤٠ بكل سهولة من خلال الدخول علي بوابة نظام نور المركزي، من اجل الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي لكافة منسوبي وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، حيث تجدر الإشارة بان الوزارة سوف تعلن عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج خلال الساعات القليلة المقبلة.

وزارة التعليم السعودية تسعي دايما لتوفير العديد من الخدمات للمعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف التعليمية من اجل التقليل من الاغتراب ولم الشمل بين جميع الأسر لكي تساعد بالنهوض بالمنظومة التعليمية ورفع جودة التعليم بالمملكة العربية السعودية، لذا تقوم بفتح باب التسجيل في النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط نظام نور للاستعلام عن النتائج برقم الهوية.

نتائج حركة النقل الخارجي ١٤٤٠

يمكن لجميع المعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي، من خلال الدخول علي موقع نظام نور المركزي للاستعلام عن النتائج بالسجل المدني ورقم الهوية، كما يمكن الدخول علي حساب مدير المدرسة من اجل أن يستعلم أي معلم أو معلمة عن النتائج من خلال حسابه او من خلال حساب الموظف الإداري بالإدارة التعليمية، فمن خلال خدمات شؤون المعلمين نظام نور يمكن الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي.