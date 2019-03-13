تراند اليوم : تنزيل فيديوهات عنتيل المحلة الجديد اسماعيل صاحب محل قطع غيار توك توك كاملة +18 من اليوتيوب...

متابعات / الخليج 365/ تمكنت النيابة العامة المصرية في كفر حجازي في محافظة الغربية من القاء القبض على سيدتين وحبسهما لمدة اربع أيام على ذمة التحقيقة ، بسبب فيديوهات جنسية ظهرت لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عنتيل الملحة والذي يدعى اسماعيل اشرف 40 عاماً صاحب محل قطع غيار توك توك في القرية .

كما وأصدرت النيابة العامة قرار بضبط المتهمين الرئيسيين في ترويج الفيديوهات الجنسية، بتهمه نشر صور وفيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلفت المباحث بسرعة عمل التحريات حول واقعة تسريب الفيديوهات الجنسية في المحلة .

جاء ذلك بعد تلقي النيابة العامة المصرية بلاغ بفضيجة مدوية في قرية كفر الشيخ بالمحلة ، خلفيتها نشر فيديوهات اباحية وجنسية لعدد من الفتيات مع شاب يدعى اسماعيل اشرف يبلغ من العمر 40 عاماً قام بتصويرهم في شقق مختلفة ، الأمر الذي دفعت النيابة العامة بالتحقيق حول هذه الواقعة .

فيما اوضحت عدد من المصادر المحلية في محافظة المحلة قيام عنتيل المحلة الجديد الذي يدعى "اسماعيل " بالهروب بشكل مفاجيء من قرية كفر حجازي خوفاً من الاعتداء عليه من قبل أبناء القرية على خلفية الفيديوهات الجنسية المسربه له مع عدد من فتيات ونساء القرية .

الفيديوهات المسربة لعنتيل القرية شكلت موجة سخط وغضب كبير في الرأي العام المصري والتي جرى تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يظهر فيها عنيتل المحلة "اسماعيل" وهو صاحب محل توك توك برفقة عدد من النساء والفتيات في أوضاع جنسية اباحية يقوم بتصوريهم .

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يذكر أن الفيديوهات التي تم تسريبها جاء نتيجة تعرض حاسوب صاحب محل توك توك لسرقة من قبل عامله ، وقيام العامل بمساومة صاحب محل التوك توك ودفعه غرامة مقابل هذه الفيديوهات الجنسية ، وطلب مبلغ 50 ألف جنية، واستعان العنتيل بأحد أصدقائه واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح مضيفا أنه بعد فترة نشبت مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص يدعي “الدوكش” وقام بسرقه جهاز الكمبيوتر الخاص به وحذف فيديوهات أحد أقاربه وقام بتحميل الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن المحلة شهدت في وقت سابق عنتيل آخر تم القبض عليه ، حيث كان يقوم بتصوير عدد من الفديوهات الاباحية لنساء وفتيات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي .

لمشاهدة تفاصيل فيديو عنتيل المحلة الجديد اضغط عبر الرابط التالي .