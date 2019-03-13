تراند اليوم : الحلقة 139 قيامة أرطغرل 139 ارطغرل الجزء الخامس 139 قيامة ارطغرل الحلقة 139 مترجم للعربية

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 مترجم للعربية موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 139 مترجم HD الجزء الخامس مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم الخامس الحلقة 139 المئة وتسعة وثلاثون Diriliş Ertuğrul 139. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 139 المئة وتسعة وثلاثون مترجم من الجزء الخامس،وفي أحداث حلقة هذا الاسبوع يمسك الباستي بمارغان ويقوم بتعذيبه وأخذه إلى القائد المغولي ألينجاك ليقوم بدوره بقتله.

بدورها تودع قبيلة الكايي سليمان ابن سالجان ويتوعد أرطغرل بالثأر لدمائه ومحاسبة الوقفين وراء قتله.

أرطغرل يكتشف حقيقة الباستي ويتجهز للانقضاض على قبيلة أولاد أومور ومحاسبتها على جرائمها بحق القبائل التركية والتركمانية والأغواز.

وتدور قصة المسلسل التركي قيامة ارطغرل الموسم الرابع بطولة إنجين التان وإسراء بيلجيتش حينما كانت تهديدات المغول تزداد بشكل خطير في انحاء انطاكية وحلب في وقت ضعف عهد الخلافة العثمانية فلم يكن هناك من يستطيع صد هؤلاء الغزاة حتى ظهر أرطغل بن سليمان شاه الشجاع الذي بدأ هيكلتة من الداخل من خلال تنقية الخونة داخل القرية حتى لا تأتي الهزيمة من الظهر ويستطيع أن ينصب تركيزه على أعدائة لأطول فترة ممكنة ليصنع أسطورتة الخاصة التي حررت أهلة من قهر وخراب طال جميع أهلة.

قصة مسلسل قيامة أرطفرل

تدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي ويتحدث عن حياة قائد قبيلة قابي الغازي أرطغرل بن شاه من أتراك الاوغوز المسلمين وهو ووالدعثمان الاول أحدي موئسسين الدولة العثمانية ويلعب دورة الممثل التركي “انجين التان دوزباتان”، احداث المسلسل من وحي خيال الكاتب “محمدبوزداع” ولا تمت للواقع بصلة ولكن به الكثير من الوقائع التاريخية الهامة التي تخدم الخط الدرامي في المسلسل، عرضت اولي حلقات الموسم الاول من المسلسل في 10 ديسمبر 2014 ولايزال الموسم الرابع يعرض علي قناة تي ار تي ون التركية وهو من بطولة إنجين ألتان دوزياتان،إسراء بيلقيتش، هوليا دارجان ، سردار غوكهان ، كآن تاشانار ، ديدم بالتشين ، عثمان سويكوت ، محمد شفيق ، هانديه شوباشي ،جنكيز جوشكون،نور الدين سونميز.

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وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الخامس