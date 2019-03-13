إرشادات لقضاء شهر عسل رائع .. تعرّفوا عليها

من الجدير بالمعرفة أنّ حفل الزفاف وما يرافقه من ذكريات تبقى محفوظةً في ذهن العروسان وذهن المعازيم على حدٍ سواء، بخلاف ذكريات شهر العسل فتبقى خاصة بالعروسان وحدهم وتتخلّد في ذهنهم إلى الأبد، ولتذكرها بسعادة جدير بالعروسان الحرص على اتباع هذه النصائح عند قضاء شهر العسل.

وبحسب ما أورده موقع "سيدتي"، إليكم بعض النصائح الهامة التي ينبغي عليكِ اتباعها؛ للاستمتاع بـ شهر العسل كما ينبغي:

أولاً: إياكِ والتكاسل عن اكتشاف كل ما هو جديد بالمكان الذي ستقضين فيه شهر العسل، فلا داعي لحجج الإرهاق أو الاكتفاء بالأجواء الرومانسية داخل الفندق؛ لأنكِ حتماً ستتفاجئين بأشياء ممتعة لن تخطر على بالكِ.

ثانياً: الجلوس على الشاطئ له أجواؤه المميزة، ولكن هذا لا يمنع القيام برحلات بحرية مليئة بـ المغامرة مثل الغوص أو السباقات التنافسية المثيرة في عرض البحر.

ثالثاً: لا تتركي هذه الفرصة تفوت من بين يديكِ، واذهبا معاً للـ رقص على أنغام الموسيقى الرومانسية.

Advertisements

رابعاً: ابتعدي قدر الإمكان عن الوجبات التقليدية وتغلبي على خوفكِ من الأكلات الجديدة، فالفرصة قد تتكرر بصعوبة.

خامساً: أغلقي هاتفكِ تماماً وتوقفي عن رؤية الساعة؛ حتى تستمتعي في كل لحظة بالأجواء المحيطة.

سادساً: اذهبي مع زوجكِ للـ ملاهي المائية أو غيرها، فقط استغلي كل لحظة في ممارسة الأشياء الجنونية بالنسبة لكِ.

سابعاً: في النهاية لا تنسي البحث عن أماكن تأجير الدراجات حتى وإن كنتِ لا تعلمين قيادتها، فهناك دراجات بمقعدين؛ حتى تستمتعي أنتِ وزوجكِ.