تراند اليوم : فيديو- فتاة تهرب من خاطفها بأعجوبة والكاميرات ترصد الواقعة

فيديو- فتاة تهرب من خاطفها بأعجوبة والكاميرات ترصد الواقعة

القاهرة/ الخليج 365

رصدت كاميرات المراقبة محاولة اختطاف فتاة صغيرة، في محافظة الأقصر بصعيد مصر، حيث هربت الفتاة من الخاطف في اللحظات الأخيرة.

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ويظهر في الفيديو سير الفتاة مع طفل آخر، ويقف في وسط الطريق رجلان حيث انقض عليها أحدهما ولكنه لم يستطع الإمساك بها، نظرا لتراجعها السريع إلى الوراء وهروبها في الوقت المناسب.

ولم تنشر تفاصيل حول الواقعة، إلا أنه من الممكن أن يكون هناك ثأر بين أهل الفتاة والمختطف الذي قد يحاول أن يساوم أهلها عليها مقابل فدية، أو قتلها، خاصة وأن الواقعة في صعيد مصر.

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