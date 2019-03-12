حقيقة وفاة الفنان عادل امام بعد تدهور حالته الصحية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، نبأ وفاة الفنان المصري عادل إمام، إثر تدهور حالته الصحية، فيما نشر نجل الزعيم المخرج رامي إمام، مقطع فيديو لوالده خلال تصوير مسلسل فالنتينو.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان عادل إمام لمثل هذه الشائعات، فقد تم تداول عشرات الأخبار التي تتحدث عن وفاته من وقت لآخر.

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" من إنتاج شركة "ماجنوم للإنتاج والتوزيع الفني والسينمائي" التي يملكها رامي إمام وهشام تحسين، وبمشاركة كل من الفنانة داليا البحيري ودلال عبد العزيز ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق .

الفنان المصري الكبير عادل إمام يبلغ من العمر 78 عاما حيث ولد في المنصورة بتاريخ 17 مايو 1940، دأ حياته الفنية عام 1960 وشارك في بطولة الكثير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات المصرية والعربية.