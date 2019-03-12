تراند اليوم : ارطغرل 139 : موقع النور ارطغرل 139 قيامة أرطغرل الموسم الخامس الحلقة 139 مترجمة قيامة ارطغرل الحلقة...

متابعات/الخليج 365 / أرطغرل 139 قيامة أرطغرل الموسم الخامس الحلقة 139 مترجمة قيامة ارطغرل الحلقة 139 الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul الموسم - الجزء الخامس مترجمه للعربية بجوده HD <3 فقط و حصريا عبر موقع النور الناقل الحصري لحلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس ، وتعد أرطغرل الحلقة 139 الأقوى والأكثر بحثاً بين الحلقات الأخرى، ففيها يكشف أرطغرل حقيقة الباستي ويستشهد مارغان.

وفي أحداث حلقة هذا الاسبوع يمسك الباستي بمارغان ويقوم بتعذيبه وأخذه إلى القائد المغولي ألينجاك ليقوم بدوره بقتله.

بدورها تودع قبيلة الكايي سليمان ابن سالجان ويتوعد أرطغرل بالثأر لدمائه ومحاسبة الوقفين وراء قتله.

أرطغرل يكتشف حقيقة الباستي ويتجهز للانقضاض على قبيلة أولاد أومور ومحاسبتها على جرائمها بحق القبائل التركية والتركمانية والأغواز.

أرطغرل يقرر معاقبلة قبيلة أولاد أومور وقائدها السيد يبولات ويقول أرطغرل بأن الذين يريدون هزيمتنا سيعرفون نحن اخترنا الشهادة طريقاً وجعلنا الصعاب التي تواجهنا في الطريق عسلاً.

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سيثم إضافة رابط الحلقة 139 كاملة يوم الاربعاء مساءاً الساعة 8 مساءاً.

القنوات العارضة لأحداث الجزء الخامس – قيامة ارطغرل

والآن وعبر الأسطر التالية، يمكنكم متابعينا الكرام من متابعة ومشاهدة أحداث الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل بعد استقبال أحد الترددات التالية، وهي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الموسم الخامس.

تردد قناة اليرموك الفضائية الأردنية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

استقطاب:عمودي

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:10727

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

ترد قناة فور شباب

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11316

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة وطن

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11012

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة الشروق

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11137

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة قطر

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10971

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة TRT 1 التركية العارضة لمسلسل قيامة ارطغرل

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز استقطاب TRT تركسات Turksat 42°E 11042 8400 عمودي إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 3000 عمودي

من خلال المرفق أعلاه، يمكنكم أعزاءنا المتابعين من استقبال تردد قناة TRT الصحيح، ومشاهدة الحلقة 129 ارطغرل الموسم الخامس، ولكن لابد من التأكد من إدخال رقم التردد واختيار القمر بشكل سليم.

مواعيد عرض حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل في مصر – والدول العربية