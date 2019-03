تراند اليوم : عروض كارفور لعيد الام ٢٠١٩ كتالوج عروض كارفور Carrefour 12-3-2019 تخفيضات مارس عيد الأم 2019

متابعات / الخليج 365/ بمناسبة عيد الأم يقدم كارفور في جمهورية مصر العربية عروض خيالية وضخمة للغاية تشمل الأجهزة الكهربائية والسلع والمنتجات الغذائية ، الالكترونية ، بأسعار مناسبة للغاية ، لكي يتمكن الراغبين بشراء سلع وهدايا عيدي الأم اقتناء أفضل الهدايا الالكترونية والكهربائية والسلع المختلفة بأرخص الاسعار .

عروض كارفور مصر 2019

تستمر عروض كارفور مصر حتى 13 مارس 2019، علمًا بأنه يمكن شراء كافة المنتجات والعروض أون لاين، بالإضافة إلى إمكانية توصيل كافة السلع والمنتجات حتى باب المنزل، وذلك مع توافر خدمة الدفع عند استلام السلع والمنتجات.

كما أكد كارفور على توافر الخصومات وقسائم الشراء بشكل خاص طبقًا لنظام نقاط ماي كلوب، على أن يتم الحصول على قسيمة خصم بقيمة 100 جنيهًا عند تحقيق 1000 نقطة أو عند شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية والإلكترونية.

Advertisements

عروض كارفور ماركت 2019

عروض كارفور مصر خلال شهر مارس بمناسبة عيد الأم تمتاز بالعديد من التخفيضات، وذلك على كافة المنتجات والسلع من خلال عروض Be there for mum، علمًا بأن تلك العروض متوفرة بكافة فروع الماركت حتى نفاذ الكمية.

بامكانكم قرائنا الكرام اختيار العرض المناسب والسلعة المناسبة لكم ومن ثم شرائها من جميع معارض كارفور في جمهورية مصر العربية قبل نفاذ الكمية .