تراند اليوم : ((PDF العقود المؤقتة)) نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2019 بالرقم القومي .. تحميل سريع

متابعات / الخليج 365/ أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم أن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2019 ستظهر بالرقم القومي خلال 48 ساعة القادمة لجميع المتقدمين لخوض اختبارات مسابقة العقود المؤقتة ، منوهاً إلى أن الوزارة تنتهي اليوم من تقديم اختبارات الخاصة بالعقود المؤقتة لجميع المتقدمين.

وأوضح ان نتائج الاختبارات للمتقدمين بمسابقة العقود المؤقتة لاتبشر بالخير وان معظم المتقدمين لم يجتازوا الاختبارات بنجاح وان كثير منهم لم يحصل على اكثر من 50 % من المجموع الكلى ولن يتم الاستعابة باى متقدم لم ينجح بالاختبارات التى تتعلق بالتخصصات المطلوبة واسئلة الاختبارات تم وضعها لقياس مهارات التدريس للمتقدمين .

واشار عمر الى ان كثير من المتقدمين اشتكو من الاختبارات وان هناك اسئلة فى غير التخصص وهذا غير صحيح وان هناك كثير من الخريجين الذين تقدموا لتخصصات لاعلاقة له بمؤهله وان هذة الشكون نتيجة لتقدم البعض لتخصصات غير تخصصهم مثلا خريج لغة انجليزية متقدم لوظيفة معلم فصل وبالتالى سيتم الاختبار فى تخصص معلم الفصل .

Advertisements

واضاف عمر ان الاختبارات مستمرة حتى اليوم الثلاثاء ولن يكون هناك اختبارات اخرى ولن يسمح لاى شخص بالتقدم من جديد ولن يوجد امتحانات للمتخلفين او الذين تم رفضهم وكان من المفرض اعلان النتيجة خلال 48 ساعة من الاختبار ولكن فضلنا ان يتم الاعلان عن جميع النتائج مرة واحدة بعد انتهاء جميع الاختبارات.

الاستعلام عن نتيجة اختبارات العقود المؤقتة 2019 .. من هنا

أخبار نتيجة اختبارات العقود المؤقتة 2019 عبر جروب تعاقدات التربية والتعليم .. من هنا

ويتابع معكم قرائنا الكرام موقعنا الاخباري "الخليج 365" كافة أخبار المتعلقة بمسابقة التربية والتعليم 2019 العقود المؤقتة ، وسيوافيكم بكافة النتائج فور الاعلان عنها رسميا ، فكونوا بالقرب.