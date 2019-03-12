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تراند اليوم : فيديو خالد يوسف المسرب كامل يوتيوب .. (بدون حذف) فيديو خالد يوسف وشيماء ومنى فاروق يوتيوب +18 للكبار...

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متابعات / الخليج 365/ جددت النيابة العامة في جمهورية مصر العربية قرار الحبس بحق المتهمة وشيماء الحاج على خلفية الفيديوهات الجنسية لهمها التي انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي .

النيابة العامة أكدت نقلاً عن مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال قائمة على خلفية فيدوهات الاباحية لمنى فاروق وشيماء الحاج ، ويجرى التحقيق بشكل مكثف للتعرف على الجهة المتورطة في نشر هذه الفيديوهات والخلفية الكاملة عن فيديوهات منى فاروق وشيماء الحاج .

 

يكر أن النيابة المصرية ألقت القبض على منى فاروق وشيماء الحاج خلال شهر فبراير الماضي بعد انتشار فضيحة تسريب فيديوهات جنسية لمنى فاروق وشيماء الحاج مع ، والتي ادعت فيه كل من منى فاروق وشيماء الحاج خلال التحقيقات أنهمها كانتا متزوجتين من خالد يوسف ، وأنهما لم يكونا على علم في هذه الفيديوهات وتم تصويرهم وهو فاقدي الوعي .

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