تراند اليوم : نتيجة اختبارات العقود المؤقتة 2019 :: رابط اسماء المقبولين بمسابقة العقود المؤقته بالتربية والتعليم...

متابعات / الخليج 365/ أجلت وزارة التربية والتعليم المصرية موعد اعلان نتيجة اختبارات العقود المؤقتة في وزارة التربية والتعليم للعام 2019 لجميع المتقدمين وذلك نتيجة انتظار الوزارة الحصول علي الموافقة الأمنية بشكل رسمي .

وأكد

مشيراً إلي أنه سيتم

و أكد نائب وزير التربية والتعليم فى تصريحات لجريدة الجمهورية أنه فيما يتعلق بنتائج الاختبارات سيتم اعلان جميع النتائج بعد الانتهاء من جميع الاختبارات مرة واحدة.

الاستعلام عن نتيجة اختبارات العقود المؤقتة 2019 .. من هنا

وأوضح نائب وزير التعليم أنه تقدم للاختبارات 150 الف متقدم باوراقهم تم قبول 71 الف متقدم وسيتم تصفيتهم طبقا لمعايير وقواعد القبول .

أخبار نتيجة اختبارات العقود المؤقتة 2019 عبر جروب تعاقدات التربية والتعليم .. من هنا

هذا وكانت وزراة التربية والتعليم المصرية أصدرت شروط دخول امتحانات مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2019 وهي كالتالي :-

أولا: إحضار بطاقة الهوية المسجلة على المنظومة الإلكترونية سواء كانت بطاقة رقم قومى أو جواز سفر، و يجب أن تكون غير منتهيه الصلاحية.

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ثانياً: لن يتم السماح لمن يؤدي الامتحانات أن يغادر القاعة إلا بعد انتهاء الامتحان.

ثالثاُ: لن يتم السماح لمن يؤدى الامتحانات من مغادرة القاعة أثناء فترة الراحة التي تفصل الامتحانات

رابعاً: غير مسموح بتناول الطعام أو الشراب أو التدخين، كما يجب التصرف بطريقة حضارية داخل مراكز الاختبارات وعدم التحدث مع الآخرين وإزعاجهم .

خامساً: غير مسموح لمن يؤدي الامتحانات استخدام أي من المواد المحظور استخدامها، وذلك أثناء الوقت المخصص للامتحانات أو أوقات الراحة،وهذه المواد المحظورة تتمثل فيما يلي: المواد الدراسية المناديل الورقية أقلام الكتابة الآلة الحاسبة الهاتف المحمول الأجهزة الرقمية الشخصية وأي جهاز إلكتروني أخر ، حيث أن جميع الأدوات المساعدة متوفرة داخل القاعات.

سادسا: غير مسموح نهائياً نسخ اسئلة الامتحانات أو الإجابات، وكذلك الغش والتلصص على الآخرين والتحدث مع الممتحنين الآخرين.

سابعا: غير مسموح للمراقبين لعملية الامتحانات الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالمحتوى الخاص بالامتحانات، وفي جال كان لدى الممتحن أي استفسار، يمكنه التواصل مباشرة مع الجهة صاحبة حق الملكية الفكرة للامتحانات، والتي منوط بها ‘صدار الشهادة، ويكون الاستفسار بعد أداء الامتحان.

ثامنا: في حال حدثت مشاكل فنيه كانقطاع التيار الكهربي، غير مسموح لمن يؤدي الامتحانات ترك ومغادرة مركز الامتحانات قبل مرور ساعة كاملة “ستون دقيقة” حيث أنه بعد انقضاء مهلة السماح، سيتم كتابة تقرير من قبل المراقب بما حدث من أضرار، وسيتم إعادة الامتحان في موعد لاحق بشكل مجاني.

تاسعاً: في حال انقطع التيار الكهربائي وعاد خلال مهلة ستون دقيقة، سيتم استكمال الامتحانات بعد أخر سؤال تم التوقف عنده، وسيتم مراعاة الوقت الباقي بشكل آمن تماماً.

عاشراً: في حال حدوث انقطاع قي الإنترنت أو حدوث بطيء في الخدمة، يتم حساب الوقت الضائع الخاص بفترة تحميل الصفحات.