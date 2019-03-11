تراند اليوم : نتائج جامعة المنصورة 2019 رابط نظام ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب

متابعات / الخليج 365/ تابع نتائج جامعة المنصورة أول بأول ، والكليات التي أعلنت نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الاول من العام 2019 في جامعة المنصورة برقم القومي أو رقم الطالب مباشرة من موقع جامعة المنصورة ورابط نظام ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب الذي نقدمه لكم اليوم من خلال السطور التالية .

فمنذ صباح اليوم تمكنت جامعة المنصور من اصدار ونشر عدد من النتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الاول لكليات جامعة المنوصرة عبر الموقع الالكتروني ، الامر الذي دفع بطلاب الجامعة للبحث عن نتائج امتحانات جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية للتعرف على درجات الامتحانات .

بدوره أكد مدير الجامعة، أن نتائج هذا العام ظهرت لجميع الطلاب المنتسبين للجامعةوالذين تمكنوا من اتمام كافة الامتحانات للفصل الدراسي الاول من العام 2019،لجميع التخصصات ، منوهاً إلى أن جميع النتائج الطلاب هذا العام أفضل من الأعوام السابقة.

رابط استخراج نتائج جامعة المنصورة 2019 :-

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الراغبين باستخراج نتائج جامعة المنصورة من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على كافة النتائج كاملة برقم القومي .

يذكر أن عدد طلاب الدراسات العليا في الجامعة بلغ 18306 طالب وطالبة ، وعدد طلاب الجامعة بكالوريس بلغ 164892 طالب وطالبة .

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نظام ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب :-

تم إنشاء نظام ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب - العام الدراسي منذ عام 1998م في جامعة المنصورة، وفي ظل تطور العملية التعليمية ظهرت الحاجة إلى إنشاء نظام الساعات المعتمدة كواحد من أنظمة ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب.

يتولى النظام بيانات الطالب منذ دخوله إلى الجامعة وحتى تخرجه مروراً بتسجيل كافة بياناته الأساسية والمالية والتسجيل الأكاديمي وتنظيم لجان الامتحانات وأعمال الكنترول وحساب الرأفة في درجات الطالب ومن ثم نقل الطالب من مرحلة إلى أخرى.

يتواصل الطالب مع النظام من خلال شبكة الإنترنت لمعرفة الجداول الدراسية والتسجيل الأكاديمي في المقررات ومعرفة النتائج، كما يمكن لأعضاء هيئة التدريس الدخول للنظام لمتابعة الإرشاد الأكاديمي للطلاب وكذلك إدخال نتائج الامتحانات.

كما يحتوي النظام على أنظمة فرعية للتعامل مع الخطط الدراسية والمقررات والرسوم الدراسية بكافة أنواعها، وكذلك المساعدة في وضع الجداول الدراسية.

رابط نظام ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب من خلال الرابط التالي .