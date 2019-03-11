تراند اليوم : #مبروك - نتائج مقياس موهبة 1439 - 1440 ( نتائج مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة 2019 )

متابعات / الخليج 365/ أعلن قبل قليل الحساب الرسمي لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ، نتائج مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة 2019 - 1440 لجميع طلاب وطالبات المسجلين في موهبة .

حيث دعت كافة المسجلين بضرورة فحص نتائج مقياس موهبة 1440 عبر الانترنت ، للتعرف على درجات موهبة بشكل حصري ومباشر .

رابط نتائج مقياس موهبة 1439 - 1440 للقدرات العقلية المتعددة من خلال الرابط التالي .

ماهي موهبه؟

هي مؤسسة الملك عبدالعزيز و رجاله للموهبة و الإبداع (موهبة)

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ومميزات موهبة : -

أن الطلاب الحاصلين على درجة 760 و اعلى في قياس موهبه يحصلون على منحه دراسيه لمدة ثلاث سنوات على حساب موهبه في مدارس اهليه تختارها موهبه كل حسب منطقته.

ويحق لهم الدخول في نظام التسريع و هو نظام يسمح للطالب من تجاوز سنة دراسية في كل مرحلة بحد أقصى مرحلتين دراسيتين ..

واهم مميزات موهبة

هو قبول الطلاب في جامعة الملك عبد الله مع منحه دراسية للبكالوريوس و الماجستير والدكتوراه في كبرى جامعات العالم (هارفرد/MIT/ ستانفورد/.....الخ ).

والطلبة الحاصلين على درجة 733 واعلى وهم يشكلون نسبه واحد في المئة من إجمالي الطلبة الدين امتحنوا في مقياس موهبة لهم نفس المميزات لكن بدون المنحة الدراسيه في المدارس الأهلية .

والطلبة الحاصلين على درجة 705 يشكلون 2 في المئة و يحصلون على كل المميزات السابقة.

والطلبة الحاصلين على درجة 665 ترعاهم وزارة التربية والتعليم مراكز رعاية الموهوبين ولهم نفس المميزات السابقة .