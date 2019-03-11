تراند اليوم : فحص 100 دولار من قطر الدفعة الخامسة 2019

غزة / الخليج 365

لم يصدر حتى اللحظة أي تفاصيل حول موعد صرف الدفعة الخامسة للمنحة القطرية الخاصة بالعمال والأسر الفقيرة 100 دولار ولا حتى الفئة المشمولة بالمنحة .

حيث أعلنت أمس الأحد وزارة التنمية الاجتماعية عن أسماء جميع المشمولين في المنحة القطرية الدفعة الرابعة والتي تشمل 55 ألف أسرة فقيرة في القطاع .

وأطلقت وزارة التنمية في قطاع غزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات روابط مباشرة لفحص واستخراج اسماء المشمولين في المنحة القطرية الدفعة الرابعة للعام 2019 ، لجميع الباحثين الراغبين بالفحص والتعرف على اسماء المستفيدين من المنحة القطرية الدفعة الجديدة في جميع محافظات قطاع غزة .

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وأكد وكيل وزارة التنمية الإجتماعية يوسف ابراهيم أن الصرف سيكون لمن استفادوا من المنحة القطرية آخر مرة وهي ذات الأسر التي استفادت مؤخرا من المساعدة النقدية لمرة واحدة فقط، حيث سيبدأ الصرف اليوم الإثنين من الساعة ٨ صباحًا و حتى الساعة 4 مساءاً، أيام "الاثنين الثلاثاء الاربعاء".

رابط فحص 100 دولار من قطر الدفعة الجديدة 2019 :-

يمكنكم التعرف على اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار الدفعة الجديدة مباشرة من موقع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال الرابط التالي ، فقط اضغط على الرابط السابق ومن ثم ادخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ، حيث سيظهر لك موعد صرف المنحة القطرية الخاصة بكم بكل سهولة .

يذكر أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد أعلنت في نهاية 2018 عن عدد من المشاريع الداعمة لقطاع غزة هدفها رفح الحصار والحد من شدة الأوضاع الأقتصادية داخل القطاع ، والتي من ابرز مشاريع التشغيل المؤقت والمساعدات المالية 100 دولار ، وتشغيل محطة كهرباء غزة من خلال توفير الوقود الازم لها .