رسالة من جيش الاحتلال لـ'هيفاء وهبي' ما فحواها؟

بعث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، رسالة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر"، رسالة إلى هيفاء وهبي بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف يوم أمس 10 مارس/آذار.

وقال أدرعي: "مبروك هيفا وهبي كل عام، وانت بألف خير. إنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك".

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وتابع: "بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك انت تتبرعيلو يا هيفا؟".

ويذكر أن الأمين العام لتنظيم حزب الله حسن نصر الله، ألقى خطاباً يوم الجمعة الماضية، بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس هيئة دعم المقاومة.

وقال نصر الله: "بدأنا معركة مكافحة الفساد عبر فتح ملفين وهناك ملفات أخرى مقبلة، ولبنان أمام مفصل وجودي، ويجب العمل لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي".