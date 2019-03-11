تراند اليوم : نتائج قوى الامن الداخلي 2019 اسماء الناجحين في قوى الامن الداخلي "لرتبتي رقيب ودركي متمرن"

متابعات / الخليج 365/ تقوم المديريـة العامة لقـوى الأمـن الداخلي في لبنان ، باصدار كافة نتائج قوى الامن الداخلي 2019 واسماء الناجحين في قوى الامن الداخلي 2018 - 2019 من خلال موقع المديرية عبر الانترنت .

حيث تصدر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اسماء جميع المقبولين في الامن الداخلي وجميع المتطوعين لرتبتي رقيب ودركي متمرن الذين سبق وأجروا الإختبارات الرياضية، أنه بإمكانهم الإطلاع على نتائج هذه الإختبارات في السرايا الإقليمية، أو على موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي www.isf.gov.lb .



أعربت وزارة الداخلية اللبنانية متمثلة بقوى الأمن عن نيتها اصدار كافة اسماء الناجحين في قوى الامن الداخلي 2018 - 2019 خلال الأيام القليلة القادمة لجميع المتقدمين لوظائف ودورات قوى الامن الداخلي اللبناني .

فبعد التأخير الكبير في نشر قوائم الناجحين والمقبولين في قوى الأمن الداخلي اللنباني ، أكدت مصادر مطلعة في قوى الامن الداخلي اللبناني أن الوزارة ستشرع بنشر اسماء الناجحين في قوى الامن الداخلي خلال الايام القليلة القادمة من شهر مارس 2019 رسميا عبر موقع قوى الامن الداخلي .

وأشارت المصادر إلى أن الاسماء ستكون متوفرة عبر الموقع الالكتروني لقوى الأمن الداخلي اللبناني عبر الانترنت ، وبامكان جميع المتقدمين ضرورة فحص واستخراج قوائم المقبولين عبر الموقع الكترونيا فور نشر الاسماء .

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وللاستعلام عن النتائج يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي.

أو كذلك التعرف على جميع النتائج التي ظهرت والتي أطلقتها قوى الأمن الداخلي من خلال الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي على الفيس بوك.

ومن خلال الروابط السابقة يستطيع المواطنون التعرف على جميع نتائج الدورات حصريًا ، فور صدورها بشكل رسمي من قبل موقع قوى الامن الداخلي في لبنان.

على المرشحين المقبولين أن يحضروا معهم:

_ إيصال الترشيح المعطى لهم.

_ تذكرة الهوية أو بيان قيد إفرادي ( البطاقة العسكرية فيما خصّ عناصر القوى المسلّحة في الخدمة الفعلية).

ملاحظة: على المرشحين عدم اصطحاب الاجهزة الخلوية والآلات الحاسبة أو الحواسيب أو أي وسائل اتصال أخرى تحت طائلة الحرمان من اجراء المباراة، وعدم الدخول الى المجمع بسياراتهم.