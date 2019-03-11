تراند اليوم : فحص اسماء المنحة القطرية 100 دولار .. كشف اسماء المنحة القطرية 100 دولار

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية كشف اسماء المنحة القطرية 100 دولار ورابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية - مساعدات الأسر الفقيرة (3/2019).

وقالت الوزارة بأنه يمكن للراغبين بالاستعلام عن منحة 100 دولار إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

ومن المقرر أن تستفيد من المساعدات النقدية 55 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، من القائمة الثانية للمستفيدين، وهي ذات الأسر التي استفادت مؤخرا من المساعدة النقدية لمرة واحدة فقط.

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وستتم عملية توزيع المساعدات النقدية عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظات قطاع غزة، تحت إشراف موظفي وطواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وفق الآلية التي وضعتها وزارة الاتصالات لتسليم المستفيدين وفق الترتيب الأبجدي للأسماء، للحد من ازدحام وتكدس المستفيدين أمام مراكز التوزيع.

وتأتي هذه المساعدات ضمن منحة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإغاثية لسكان قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار.

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