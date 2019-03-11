تراند اليوم : PDF: اسماء المستفيدين من 100 دولار : كشف اسماء 100 دولار الدفعة الرابعة : اسماء المنحة القطرية 100...

اسماء المستفيدين من 100 دولار كشف اسماء 100 دولار اسماء المنحة القطرية 100 دولار فحص 100 دولار 2019 ،وأعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مساء اليوم الأحد أنها ستبدأ صرف الدفعة المالية الرابعة من المساعدة النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، يوم غد الاثنين.

ومن المقرر أن تستفيد من المساعدات النقدية 55 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، من القائمة الثانية للمستفيدين، وهي ذات الأسر التي استفادت مؤخرا من المساعدة النقدية لمرة واحدة فقط.

بدوره أوضح أحد موظفي البريد بأنه تم ابلاغهم بالحضور مساء اليوم الي بنوك البريد لاستلام موال المنحة القطرية وغدا عند الساعة 8 صباحا سيبدا العمل بتوزيع ال100 دولار على مستحقيها.

وأوضح أن الاسماء ستنشر الليلة عند الساعة 12 ليلا وربما قبل الساعة الثانية عشر صباحاً

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وستتم عملية توزيع المساعدات النقدية عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظات قطاع غزة، تحت إشراف موظفي وطواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وفق الآلية التي وضعتها وزارة الاتصالات لتسليم المستفيدين وفق الترتيب الأبجدي للأسماء، للحد من ازدحام وتكدس المستفيدين أمام مراكز التوزيع.

وتأتي هذه المساعدات ضمن منحة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإغاثية لسكان قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار.

يُذكر أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد وقعت مؤخرا مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم تنص على أن تقدم اللجنة القطرية مبلغا وقدره (20) مليون دولار أمريكي لمدة عام، لصالح تنفيذ برامج "النقد مقابل العمل" لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق الكامل مع اللجنة القطرية.

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