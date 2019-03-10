نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1440 للاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية

ننشر رابط دخول نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1440 للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط بالمملكة العربية السعودية، حيث يوفر موقع نور العديد من الخدمات التعليمية التي تخص المعلمين والمعلمات والطلاب والإداريين، بالإضافة إلي أولياء أمور الطلاب، فمن خلال نظام نور المركزي يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب بجميع المراحل الدراسية (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية).

كما يتيح نظام نور لنتائج الطلاب المركزي من حساب نظام نور لولي الأمر إمكانية الدخول إلي الملف الشخصي وتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي طبقاً لفترات تسجيل الطلاب المستجدين المقررة والمحددة رسمياً من قبل وزارة التعليم السعودية، بالإضافة إلى متابعة الأبناء من خلال النظام المركزي الإلكتروني، ونوفر لمتابعينا رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية، ورابط الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، إلي جانب متابعة مستمرة لأخر أخبار نظام نور 1440 عبر موقع نجوم مصرية.

نظام نور لنتائج الطلاب المركزي برقم الهوية

تم إطلاق نظام نور EduWave من قبل وزارة التعليم السعودية للانتقال من البيئة التقليدية إلي البيئة الرقمية، حتي يخدم منظومة التعلم الإلكتروني لكافة منسوبي العملية التعليمية (مدراء المديريات، مدراء المدارس، المعلمين، الطلاب، الإداريين) وغيرهم من مستخدمي النظام علي حسب الأدوار الموزعة والموكلة إليهم بصورة يسيرة وسهلة الاستخدام، إلي جانب توفير الوقت والجهد لكافة مستفيدي النظام، حيث أنه يتيح منصة إلكترونية يتم التسجيل بها لإنشاء ملف شخصي، من أجل متابعة العملية التعليمية ومعرفة تقارير الطلاب التفصيلية المتعلقة بالسلوك والمواظبة وكذلك المتعلقة برابط نظام نور لنتائج الطلاب المركزي بالهوية.

وتم إطلاق وتحضير دليل مستخدم خاص لكل مستفيد من النظام، وذلك لمساعدتهم في تنفيذ المهام المطلوبة منهم، إلي جانب تحقيق الاستفادة الكاملة من المنظومة الإلكترونية، ولذلك فإن نظام نور للنتائج يعد المرجع الرئيسي المختص بالتعليم لكافة مراحله سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، وتعمل وزارة التعليم علي تحديث نظام نور المركزي بشكل مستمر من أجل الوصول إلي نظام إلكتروني كامل وسهل الاستخدام، وذلك لرفع العناء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين عند تحقيق الاستفادة منه، ويتم الاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط أو من خلال نظام نور لنتائج الطلاب المركزي noor results.

وعقب الانتهاء من الاختبارات التحريرية لمنتصف العام الدراسي الجاري للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، فسوف يبدأ الترقب للإعلان عن نتائج نظام نور بالهوية الوطنية عبر موقع نور الإلكتروني “إشعار درجات الطلاب”، ووفقاً للجدول الزمني لإدخال درجات الطلاب والمهارات في النظام المركزي للعام الدراسي الجاري، فسوف يتم اكتمال درجات المهام الآتية ( درجات أعمال السنة للطلاب/الطالبات، مواد التقويم المستمر، الدرجات الخاصة بالمواظبة والسلوك علي مدار الفصل الدراسي الأول، إدخال درجات المواد التي لها جانبين للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، مهارات الفترة الثانية للمرحلة الابتدائية)، ويمكنكم دخول نظام نور لنتائج الطلاب المركزي من خلال الروابط التالية:

نظام نور برقم الهوية (noor results.moe.gov.sa). نظام نور (noor.moe.gov.sa).

نظام نور المركزي 1440

يتيح نظام نور الجديد إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب للمراحل الثلاث (الابتدائية- المتوسطة- الثانوية) سواء كان للنظام الفصلي أو نظام المقررات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، وذلك طبقاً للخطة الزمنية المقررة من قبل الوزارة وبعد الانتهاء من الاختبارات وفقاً لخطة التقويم الدراسي 1440، حيث يتم استعلام الطلاب عن نتائجهم عبر نظام نور المركزي من خلال الدخول إلي الملف الشخصي.

كما يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم من خلال ملف حساب نظام نور ولي الأمر عبر النظام، ونوفر توضيح فيما يتعلق بكيفية طباعة نتيجة طالب من أيقونة تقارير الطلاب، حيث يتم دخول نظام نور للنتائج برقم الهوية من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ثم الدخول علي تقارير الطلاب، ليظهر أمامك قائمة عبر نظام نور لنتائج الطلاب المركزي تتضمن التالي:

“إشعار بنتيجة الطالب” التي تختص بعرض نتيجة الطالب لكل فترة علي حدى، ولا تحتاج إلي اعتماد أو ترفيع الطالب لطباعتها.

“إشعار بنتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي” التي تختص بعرض نتيجة الطالب في نهاية الفصل الدراسي، ولا تحتاج إلي اعتماد أو ترفيع الطالب لطباعتها.

“شهادات الطلبة” وهي الشهادة الرسمية التي توضح انتقال الطالب أو بقائه، ولا بد من اعتماد النتائج واتخاذ قرار اللجنة وترفيع الطلاب للسنة الجديدة من أجل طباعتها.

نظام نور برقم الهوية الوطنية

قامت وزارة التعليم السعودية بإجراء تحديث نظام نور 1440 الجديد،حيث أضاف نظام نور أيقونة جديدة ضمن السلوك والمواظبة وهي “تعديل الغياب لمن تزيد مدة غيابهم عن عن 7 أيام” لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، ويتم الدخول إلى هذه الأيقونة بعد تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية فقط، ثم اختيار السلوك والمواظبة، ثم الضغط على الأيقونة الجديدة، كما يتم الاستعلام عن درجات الطلاب من خلال اتباع رابط نظام نور لنتائج الطلاب المركزي المباشر المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

تم إضافة حساب لأخصائي التقويم في برنامج نظام نور المركزي على مستوى مكاتب التعليم وإدارات الإشراف التربوي، ولكن ما هو دور أخصائي التقويم في نظام نور الجديد؟ وللإجابة عن هذا التساؤل نجد أن دور أخصائي التقويم يتمثل في متابعة الأداء الإشرافي والمدرسي، والعمل على تحسين الفجوات وإعادة تنظيم الجهود وتوجيهها إلى نقاط التركيز، إلى جانب إعداد التقارير الربع سنوية والقيام برفعها بصورة منتظمة، كما تم إضافة أرشفة بيانات الطالب في مُستخدم مدير الاختبارات في إدارة التعليم، ولدخول موقع نظام نور الإلكتروني برقم الهوية الوطنية، يُمكنكم ذلك من خلال اتباع رابط موقع نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1440.

طريقة إضافة رسالة على الإشعارات في نظام نور

تحديث 2 ديسمبر 2018: يوفر نظام نور بالهوية المركزي إمكانية إضافة رسالة عامة على إشعارات نتائج الطلاب/الطالبات في الفصل الدراسي من العام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، ويرجى العلم بأنه تُضاف هذه الرسالة قبل أن يتم اعتماد النتيجة عبر نظام نور الجديد 1440، ويمكنكم التعرف على طريقة إضافة رسالة عامة على الإشعارات الخاصة بنتيجة الطلاب من خلال التالي:

الدخول على الملف الشخصي في نظام نور 1440. الإعدادات. إعدادات أخرى (الملاحظات). اختيار الفصل الدراسي. إضافة ملاحظة (الرسالة العامة). الضغط على أيقونة “حفظ” عبر نظام نور لنتائج الطلاب المركزي برقم الهوية.

تحديث 6 ديسمبر 2018: يتيح نظام نور التعليمي إمكانية إضافة الرسائل الخاصة بالسلوك والمواظبة في نظام نور المركزي من خلال اتباع خطوات محددة يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي (دخول حساب نظام نور الشخصي، اختيار “المهارات”، اختيار “السلوك والمواظبة”، الضغط على اختيار “رسائل السلوك والمواظبة”، قم بتحديد الصف والقسم والفصل ثم اضغط على أيقونة “بحث”)، ويجب العلم بأن أيقونة “إظهار نتيجة المنتصف” يقصد بها إظهار درجات أعمال السنة في نظام نور المقررات، ويتم إظهار هذه الأيقونة بعد إدخال درجات أعمال السنة، ولا يشترط اكتمال كافة الخانات، ويمكنكم التعرف على خطوات إضافة رسائل السلوك والمواظبة في إشعارات نتائج الطلاب قبل أن يتم اعتمادها في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي من خلال الصورة التالية:

خطوات إضافة لجان اختبارات المرحلة المتوسطة في نظام نور برقم الهوية

تتم إضافة وإعداد لجان الاختبارات وطباعة أرقام الجلوس المرحلة المتوسطة من خلال نظام نور برقم الهوية، وتتمثل الخطوات في التالي:

دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية من حساب قائد المدرسة.

الدخول للقائمة الرئيسية.

الاختبارات.

لجان الاختبارات.

إضافة لجنة ثم تعبئة البيانات المطلوبة وهي (رقم اللجنة، اسم اللجنة، مقر اللجنة، استيعاب اللجنة، عدد الملاحظين) عبر نظام نور لنتائج الطلاب المركزي برقم الهوية الوطنية فقط.

ويجب مراعاة العدد الفعلي للطلاب والطالبات بكل صف دراسي، وبعد الضغط على أيقونة “إضافة” سوف تظهر رسالة تمت عملية حفظ البيانات بنجاح، ويتيح نظام نور الجديد بعد الانتهاء من إضافة لجان الاختبارات إمكانية التعديل أو حذف اللجنة بعد أن تتم إضافتها، ومن يرغب في العودة إلى صفحة لجان الاختبارات عليه القيام بالنقر على توزيع الطلاب على اللجان عبر نظام نور لنتائج الطلاب المركزي بالسجل المدني ورمز التحقق أو بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

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وبعد ذلك تظهر أمامك صفحة توزيع الطلاب والطالبات على اللجان، نقوم باختيار النظام الدراسي (منتظم أولاً)، ثم يتم النقر على الدائرة الموجودة بجانب رقم اللجنة من أجل تفعيلها، ثم نقوم بإدخال عدد الطلاب في اللجنة والضغط على زر “حفظ”، وسوف يظهر مربعاً لتأكيد توزيع الطلاب على اللجنة من خلال الضغط على أيقونة (نعم)، ويتم تكرار هذه العملية لكافة اللجان حتى يتم ظهور عدد الطلاب المتبقيين بكل صف (صفر) عبر نظام نور لنتائج الطلاب المركزي برقم الهوية أو باسم المستخدم.

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق

نظراً لزيادة الاستفسار عن إدخال غياب الطلاب/الطالبات في نظام نور خلال الفترة الحالية للمرحلة الابتدائية، فسوف يتم إدخال الغياب للطلاب الذين تُقدم لهم برامج علاجية في هذه الفترة الدراسية، وذلك لأجل إشعار ولي أمر الطالب الغائب بالإضافة إلى إخلاء مسئولية المدرسة عن غياب الطالب أو الطالبة، ولا تدخل هذه المدة ضمن الإحصائية العامة للانضباط، ويتم تفعيل خدمة إرسال بيانات الدخول في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1440 للطالب أو لولي الأمر برسالة نصية عبر الهاتف الجوال وفقاً للخطوات التالية:

دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط باتباع الرابط الرسمي المباشر المرفق. اختيار خدمات إضافية من القائمة الرئيسية. الضغط على اختيار الرسائل. اختيار الرسائل القصيرة. اسم النموذج بيانات دخول النظام المركزي نور. اختيار الطالب أو ولي الأمر من القائمة. حفظ، عودة، إرسال، ويمكنكم التعرف على طريقة إرسال بيانات دخول نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1440 من خلال الصور التالية:

نظام نور بالهوية الوطنية ورمز التحقق| طريقة استخراج نتائج الطلاب 1440

ترجع أسباب عدم تفعيل إدخال درجات الطلاب في نظام نور برقم السجل المدني إلى أربعة أسباب وهم (وجود أحد الطلاب غير مسجل له جدول بالفصل الدراسي الجاري، نقل طالب إلى مدرسة أخرى بدون حذف الجدول الخاص به أو عدم تثبيت جداول الطلاب، لا يوجد فترة إدخال الدرجات من التقويم الدراسي أو عدم إعطاء المعلمين إمكانية أو صلاحية رصد الدرجات، وجود طالب مُعلق بين مدرستين ولم يتم قبول نقله)، وقد تم الإعلان عن النتائج وإتاحتها من قبل بعض المدارس عبر نظام نور المركزي، ويتم الدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1440 noor results باليوزر الخاص بكل مستخدم.

تحديث 25 ديسمبر 2018: لم يتم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق حتى الآن من قبل وزارة التعليم، والمتاح حالياً هو موقع نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وتتمثل خطوات الانتهاء من الاختبارات في نظام المقررات على الموافقة على درجات كل مقرر على حده أو من خلال الموافقة على كافة الشُعب دفعة واحدة، وذلك في حال عدم وجود نقص في إدخال الدرجات.

ويتم عمل ذلك من خلال الدخول إلى نظام نور المركزي، ثم الاختبارات، الدرجات، الموافقة على الدرجات، ويأتي بعد ذلك نشر الدرجات الذي يتم من خلال الدخول إلى الإعدادات، إعدادات أخرى، نشر كشوف درجات الطلاب، وضع النقطة على “نعم”، وبذلك تظهر الدرجات في حساب الطالب/الطالبة في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1440، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية (المقررات، الفصلي) في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1440 من خلال الصور التالية:

رابط نظام نور بالهوية الوطنية

أطلقت وزارة التعليم السعودية رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق للاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، حيث يتم الإطلاع على شهادات الطلاب من خلال صفحة نظام نور لنتائج الطلاب “إشعار درجات الفصل noor results” باتباع الرابط الرسمي المرفق، وقد بدأت إجازة الطلاب لمنتصف العام الدراسي نهاية دوام يوم الثلاثاء 18 ربيع الثاني 1440 الموافق لتاريخ 25 ديسمبر 2018م، كما ستبدأ إجازة منتصف العام الدراسي للهيئتين الإدارية والتعليمية بكافة مراحل التعليم العام (رياض الأطفال، الابتدائي، المتوسط، الثانوي) في نهاية دوام يوم الخميس الموافق لتاريخ 20 ربيع الثاني 1440هـ، ومن يرغب في الاستعلام عن درجات المنتصف بالهوية عن طريق نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1440.

تحديث 17 يناير 2019: يتيح نظام نور المركزي إمكانية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ من حساب نظام نور لولي الأمر أو من مُستخدم قائد المدرسة في موقع نور الإلكتروني وفق فترات التسجيل في نظام نور المحددة رسمياً من قبل وزارة التعليم السعودية، ويتم طالب جديد باتباع خطوات التسجيل الرسمية، كما يتيح نظام نور إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق في الوقت الحالي.

تحديث 24 يناير 2019: تمت إتاحة الموقع الإلكتروني لإجراء تحديث البيانات لشاغلي الوظائف التعليمية اعتباراً من يوم الأحد 30 ربيع الثاني الموافق لتاريخ 6 يناير 2019م، ويتم التحديث من خلال دخول حساب المعلم في نظام نور للمعلمين 1440، وقد تم الإعلان عن تأجيل التسجيل في الروضة للأبناء والبنات في نظام نور المركزي لشهر رجب 1440هـ لحين صدور تعميم الوزارة المتضمن لمواعيد تسجيل رياض الأطفال 1440 وآليات التسجيل وضوابطه، ويتم دخول موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط من خلال رابط نظام نور لنتائج الطلاب المركزي الرسمي المرفق.

تسجيل الطلاب في نظام نور 1440

تم البدء في استقبال طلبات التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1441هـ للطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة المواطنين السعودين وهم (أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين لبطاقة التنقل ذات الـ5 سنوات ومن في حكم هذه الفئة، أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أبناء الجالية اليمنية، أبناء الدبلوماسيين)، اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 3 رجب 1440هـ الموافق لتاريخ 10 مارس 2019م،ويتم تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد من خلال اتباع رابط نظام نور لنتائج الطلاب المركزي الرسمي المرفق.