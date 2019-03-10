تراند اليوم : فيديو الشابة صباح Cheba Sabah المسرب 2019 واتس اب

متابعات / الخليج 365/ تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر عدد من المقاطع العارية والجنسية للفنانة الجزائرية الشابة صباح بشكل مكثف .

جمهور الفنانة صباح تسائل عن حقيقة هذه الفيديوهات المسربة للفنانة الجزائرية صباح ، والتي أصبحت حديث الشارع الجزائر بشكل مكثف .

مقاطع الفيديو التي انتشرت للفنانة صباح أظهرت الفنانة وهي بدون ملابس "عارية" وهي داخل الحمام ، ليدفع السابة صباح للخروج عن صمتها وادلاء تصريحاتها حول حقيقة هذه الفيديوهات المسربة لها .

حيث أكدت المغنية الشابة في حديث مصور، إن الفيديو تم تسريبه من قبل مصلح للهواتف النقالة، مضيفةً أنه هارب من العدالة على حد قولها.

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وتوجهت الى الجمهور بالقول: "حسبي الله ونعم الوكيل، فضحتوني قتلتوني".

وطالبت بالتوقف عن تداول الفيديو، وعدم ملاحقتها كونها ابتعدت عن الأنظار.