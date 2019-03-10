تراند اليوم : اسماء كلاب ذكور 2019

متابعات / الخليج 365/ أصبح اقتناء الحيوانات الأليفة في المنازل ظاهرة منتشرة في جميع أنحاء العالم ومن أشهر الحيوانات الاليفة التي يتم اقتنائها داخل المنازل "الكلاب" حيث يبحث الكثيرين من محبي الكلاب والراغبين لاقتناء كلاب في منازلهم عن أجمل أسماء الكلاب الذكور ، حيث نستعرض لكم قائمة مميزة من أجمل أسماء الكلاب ومعانيها وهي كالتالي :-

أسماء كلاب مع معانيها 2019 :-

جرانت : اسم جرانت ترجع أصوله إلى الأصول الأنجليزية ومعناه العظيم أو الرائع وهو من الاسماء الجميلة للكلاب.

جريوري : يليق هذا الاسم كثيرًا بالكلاب الذكور وهو اسم إنجليزي معناه الحارث.

مارتيين : أصول هذا الاسم إنجليزية وهو من الاسماء المنتشرة للكلاب الذكور ومعناه الذكي أو الشخص الذى لا يخدع.

مرس : من أكثر الاسماء التى تليق بذكور البيتبول هو اسم مرس وهو اسم صاحب أصول إنجليزية ومعناه المحب للحرب والعراك.

اسماء كلاب ذكور 2019 :-

Bailey .1

Max .2

Charlie .3

Buddy .4

Rocky .5

Jake .6

Jack .7

Toby .8

Cody .9

Buster .10

Duke .11

Cooper .12

Riley .13

Harley .14

Bear .15

Tucker .16

Murphy .17

Lucky .18

Oliver .19

Sam .20

Oscar .21

eddy .22

Winston .23

Sammy .24

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Rusty .25

Shadow .26

Gizmo .27

Bentley .28

Zeus .29

Jackson .30

Baxter .31

Bandit .32

Gus .33

Samson .34

Milo .35

Rudy .36

Louie .37

Hunter .38

Casey .39

Rocco .40

Sparky .41

Joey .42

Bruno .43

Beau .44

Dakota .45

Maximus .46

Romeo .47

Boomer .48

Luke .49

Henry .50



أسماء أكثر شعبية للكلاب الذكور:

1. ماكس

2. تشارلى

3. روكى

4. بودى

5. كوبر

6. ديوك

7. الدب

8. زيوس

9. بنتلى

10. توبى

قائمة الأسماء الأكثر شعبية للكلاب الإناث :-

1. بيلا

2. ديزى

3. لوسى

4. سادي

5. مولى

6. لولا

7. صوفى

8. زوى

9. لونا

10. كلو