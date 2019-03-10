تراند اليوم : اسماء الاولاد 2019 جديدة متنوعة

متابعات / الخليج 365/ أكثر ما يؤرق الوالدين عن التعرف على جنس مولودهم القادم ، هو اختيار اسم مناسب له ، فتراهم يبحثون وبشكل مستمر عن اسماء اولاد جديدة للعام 2019 أو اسماء بنات جديدة مع معناها ، "الخليج 365" من خلال السطور التالية ينشر لكم زوارنا الكرام قائمة بأهم أسماء الأولاد مع معانيها للعام 2019 ، لكي تتمكنوا م اختيار اسم جميل ومميز لأبنائكم وهي كالتالي :-

راسل: اسم جديد وجميل جداً ومعناه الشخص الطويل.

داغر: اسم عربي الأصل معناه الدافع والمهاجم والخالط والضاغط حتى الموت.

ليام: اسم أيرلندي معناه قوي الإرادة والشجاع.

بينجامين: اسم توراتي، وهو نفس اسم بنيامين ومعناه ابن البركة وهو اسم أخو النبي يوسف.

أدولف: البطل الشجاع والمحارب، قديماً كان مخصص لطبقة النبلاء فقط بعدها انتشر بين العامة.

آصف: الكاتب (محب الكتابة).

أرغد: الخصيب الأكثر سعة وهناء وأصل الاسم عربي.

أوسم: معني وسيم جذاب وجميل

دلير: الشخص الشجاع.

دامس: كاتم الأسرار.

باز: نوع من الصقور.

صَحّار – المجاهرة والوضوح بمعنى المجاهر علنًا

ركان: ويرمز هذا الاسم إلى صفات الثبات، الرزانة والهدوء.

أركان: معناه أشرف القوم وساداتهم وهو يحمل صفات القوة والعظمة والعزة.

إبان: معناه الواضح الظاهر.

سادن: خادم الكعبة المشرفة.

إلهامي: مأخوذ من الهامة ومعناه الإرادة أو القدرة والشجاعة.

بارق: معناه البراق اللامع.

بسمان: معناه دائم التبسم الشخص بشوش الوجه.

تياهر: الموج الصاخب.

رازي: المقصود به الشخص الوقور العفيف.

كاظم : الذي يصبر ويحبس غيظة.

كنعان : اسم اعجمي ورد شعراً

لامع : متوقد ذكي

لامي : الهواء وشجرة العلك

لبيد : العدل الصغير الزعيم الصغير

لطيف : الرقيق

لؤي : معناه الشدة

ليث : من اسماءالاسد

ماجد : العز والشرف وصاحب المجد

مازن : مضئ الوجه و بيض النمل

ماهر : الحاذق المجيد لكل مهنه

مجاهد : المناضل المكافح

محسن : من يحسن للآخرين

مراد : الطلب او المقصد

مشارى : خليه النحل

مهند : اسم السيف المصنوع من الحديد الهندي

مؤيد : الذي يؤيد الغير

محمد : كثير الخصال الحميده

مصعب : الذي يتحمل الشدايد

معاذ : محصن باسم الله

معويه : الداعي الى الحرب

مصطفي : المفضل المختار

مروان : مثنيمرو وهو الحجر الأبيض

نائل : من ينال مبتغاه

نابغ : عبقري ومتفوق

ناجي : المتخلص من الموت

نادر : الفريد من نوعه

ناصر : المنتصر الغالب والذي يؤزر به

نايف : المرتفع العالي

نديم : الذي يحسن التصرف واللبق

نصير : المؤيد والناصر لغيره

نعمان : الدم

نمير ونمار : سبع صغير

نواف : المرتفع العالى

نيار : شدة ضوء النار وحرها

نبراس : كلمة تركية بمعنى سنان الرمح أو المصباح

هتان : المطر الخفيف

هادي : من يهدي غيره الى الخير

هاشم : الكاسر حلاب اللبن الحاذق والجبل الرخو

هاني : المسرور السعيد

هشام : الجود والكرم

هيثم : الصقر

وابل : المطر الشديد

واصل : يصل الناس

وائل : طالب العون

وليد : المولود

وافى : المخلص الوفي

وسام : الشئ الذي يعطى بشرف ويعلق على الصدر

وسيم : حسن الشكل

وقاص : كسار

ياسر : السهل والجزار

ياسبن : من اسماءرسول الله صلى الله عليه وسلم

يافع : سام عال المقارب للبلوغ من الفتيان

يامن : اليمن والبركة

يزيد : الزيادة والنماء

ايهم : من اسماء الاسد

ادهم : الاسود من الاثار القديمة

اصيل : ذو اصالة والوقت بين العصر والمغرب

اشهب : البياض الذى لايخالطة سواد

امجد : بمعنى المجد والماضي العريق

اياس : العطاء

الياس : بمعنى المنقطع للعبادة والحذق الفطن

اوس : كلمة قبطية بمعنى الذئب وهو اسم قبيله قبطيه

اصف : كاتب سليمان بمعنى الحاذق

ايليا : اسم اعجمي بعمنى بداية الشئ

ابراهيم : اسم غير عربي معناه اب راحم

باهر : ساطع الاضائه

باسل : الشجاع

بهاء : الجمال والحسن

بيبرس : كلمة اعجمية بمعنى القوي المقاتل

بطرس : اسم احد الحواريين بمعنى الحافظ ذو السرعة البديهيه

تامر : كثير الرزق

تركي : أي نسيب الى تركيا

تليد : مجد قديم

ثابت : دائم مستقيم لا يتغير

ثامر : مثمر

ثاقب : النافذ الراى المصيب

جابر : المعوض عما فقد

جاسم : عظم وضخم

جروان : ابن الاسد والكلب

جلاء : الوضوح

جلوان : مثنى جلو الواضح العالي

جود : الكرم والعطاء

حسام : السيف

حاتم : الحاكم والقاضي

سام : السيف

حمد : الثناء والشكر

حيان : بمعنى يحيى

خالد : دائم وباقي

خليل : الصديق الوفي

خلف : العوض او البدل والولد الصالح

داري : المتفهم العالم

داغر : المهاجم

دالي : عنب اسود

داني : القريب

دائب : الرجل الجاد

ذمار : مدينة يمنيه واحد ملوك اليمن

راجح : الرصين العقل

راجي : الامل وعدم اليأس

رافع : الساطع من البرق

رافل : المتبختر والممتع

رافي : المصلح

رامز : رمز للشئ المشير اليه

رامي : كوكب من الكواكب

رائف : الرؤوف الرحيم

رِئال : اولاد النعام

رئبال : وهو الاسد

راني : طموح

ريان : الغصن الأخضر أوالشارب حتى الارتواء

زاجل : القائد العكسري

اديب : الاخذ بمحاسن الاخلاق

زاهر : الصافي المشرق

زهير : نوع من النبات

زيد : العطاء والنماء

ساجى : الين الساكن الهادئ

سارى : السحاب الذي يظهر ليلاً

سامر : الذي يسامر ويسهر الليالي

سطام : – حد السيف

سلاف : الخمر

سنمار : القمر

شادي : المغرد المنشد

شاهين : نوع من الصقور

شاهر : رافع السيف

شريف : العلو والنزاهه

شهاب : نجم

شكيب : كلمة تركية بمعنى العطاء

صابر : التحمل

صارم : اسم السيف والقوي المتحمل

صفوان : صخر املس

صهيب : الحمرة او الشقرة في الشعر

طِراد : المستقيم

طلال : البارز الحسن او الشئ المرتفع

ظافر : الفائز المنتصر

ظريف : البليغ في كلامه

عادل : العدل وعدم الظلم

عافي : المتعافي بصحة وسلام

عدي : نسبة الى قبيلة عدي وهي مصدر من كلمة عداء او عدو

عرندس : الاسد العظيم

علاء : من العلو

عمار : الحليم والبناء

عنان : ما ارتفع من الى السماء والشئ اذا ظهر امامك

عواد : الزائر للمريض

عابد : كثير التعبد

عاصم : الواقي من شئ مخيف

غازي : محارب او مقاتل

غالب : المنتصر

غالي : الثمين

غامد : واضع السيف في غمده واسم قبيله في الحجاز

غسان : حدة الشباب

غياث : المنجد المغيث

غيث : المطر

فادي : من الفداء المنقذ للغير

فداء : التعويض بالمال

فراس : الذكي المتوقد

اسماء اولاد 2019

فهد : سبع

فؤاد : القلب والعقل

فواز : الفائز دائماً

فياض : الجواد الوهاب

فيصل : السيف وهو الفاصل بين الحق والباطل

قسوره : من اسماء الأسد

قصي : تصغير قاص اي بعيد

قابل : المقتنع

قتيبة : معناها الامعاء

قسور : الاسد

قيس : القوة والشدة

كاسب : الذي يكسب المال بجد وتعب

كامل : كامل الاوصاف

كريم : السخي المعطاء

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لامي : الهواء و شجرة العلك .

نائل : من يحصل علي هدفه .

نيار : شديد الضوء .

هتان : المطر الخفيف .

يامن : اليمين و البركة .

راسل : طويل .

نيروز : معناه الربيع في اللغة الفارسية .

سطام : الشخص الذي يضرب بالسيف .

سادن : خادم الكعبة المشرفة .

إيفان : ملك الخير .

اسماء اولاد حديثة وجديدة 2019

نارفين : قدر .

نيار : شدة ضوء النار و حرها .

أرغد : الخصيب و الأكثر سعه و هناء .

إيهم : أحد أسماء التي تطلق علي الأسد .

أصف : الذكي .

سنمار : القمر .

هتان : المطر الخفيف .

أليف : المؤنس .

داني : القريب .

راني : طموح .

ريان : المرتوي بعد العطش ، و إسم باب في الجنة يدخل منه الصائمون .

أرسلان : معناه أسد .

أخزم : ذكر الحية .

إباء : إمتناع شديد .

ضاوي : إسم الأسد .

أورور : أسم أجنبي معناه الفجر .

أنورين : الشرف .

أدولف : البطل الشجاع و المحارب ، قديماً كان مخصص لطبقة النبلاء فقط بعدها إنتشر بين العامة .

أيسر : اليسر و السهولة .

إبان : بمعني اوضح و أظهر .

أنمار : الماء النقي .

خاطر: تعني من يمشي متبخترًا ومتفاخرًا بنفسه أو الهاجس الذي يخطر في بالك فجأة دون انذار

كنان: معناه الغطاء أو الستر

لؤي: هو اسم عربي قديم معناه الإحتباس أو الإبطاء

أسماء أولاد حلوة وجديدة



(آدم – أدهم – أديب – أركان – إسلام – أسامة – أشرف – أكرم – أمان – أمجد – إياد – إيلاف – إيهاب – أوسم)

(باسم – باز – بكر – بلال – بندر – بسام – بهاء)

(تامر – تحسين – تمار – توفيق – تيمور – تيم – تيسير)

(ثروت – ثامر – ثابر – ثابت)

(جابر – جاد – جاسم – جاسر – جبر – جعفر – جلال – جهاد – جواد – جمال – جميل – جمعة)

(حازم – حارث – حسام – حبيب – حسني – حسان – حسن – حسين – حمزة – حكيم)

(خالد – خضر – خضير – خيري)

(دوسر – دياب – درويش)

(رأفت – راضي – راجي – رائد – رابح – رامز – راغب – رزق – رشيد- رضوان – ريّان – رمزي)

(زاهد – زاهر- زاهي – زكريا – زياد – زهران – زكي- زيّان – زيدان – زين – زيدون)

(سامر- سامح – ساري- ساهر – ساجي – ساجد – سعد – سفيان – سليم – سلمان – سمير – سيف)

(شادي – شافعي – شاهر – شاكر – شريف – شعيب – شوقي)

(صابر – صادق – صلاح – صالح – صبري – صدّيق)

(صفوان – صافي – صلاح – صفوت)

(ضامر – ضاحي – ضياء )

(طارق – طائع – طلال – طاهر – طه – طلعت)

(ظافر – ظريف)

(عابد – عايد – عائش – عادل- عزيز – عزت – عارف – عاصم – عامر – عبد الله – عبادي – عبيد – عثمان – عصام – عصمت – عساف – علاء – علي – علوان – عمرو – عمر – عنان – عمير – عنبر- عيسى)

(غانم – غادي – غسان – غنام – غليم)

(فادي – فارس – فاضل – فالح – فرح – فرج – فريد – فضل)

(فهمي – فهد – فوزي)

(قائد – قدري – قمر)