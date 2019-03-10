تراند اليوم : اسماء الاولاد 2019 جديدة متنوعة

متابعات / الخليج 365/ أكثر ما يؤرق الوالدين عن التعرف على جنس مولودهم القادم ، هو اختيار اسم مناسب له ، فتراهم يبحثون وبشكل مستمر عن اسماء اولاد جديدة للعام 2019 أو اسماء بنات جديدة مع معناها ، "الخليج 365" من خلال السطور التالية ينشر لكم زوارنا الكرام قائمة بأهم أسماء الأولاد مع معانيها للعام 2019 ، لكي تتمكنوا م اختيار اسم جميل ومميز لأبنائكم وهي كالتالي :-
راسل: اسم جديد وجميل جداً ومعناه الشخص الطويل.
داغر: اسم عربي الأصل معناه الدافع والمهاجم والخالط والضاغط حتى الموت.
ليام: اسم أيرلندي معناه قوي الإرادة والشجاع.
بينجامين: اسم توراتي، وهو نفس اسم بنيامين ومعناه ابن البركة وهو اسم أخو النبي يوسف.
أدولف: البطل الشجاع والمحارب، قديماً كان مخصص لطبقة النبلاء فقط بعدها انتشر بين العامة.
آصف: الكاتب (محب الكتابة).
أرغد: الخصيب الأكثر سعة وهناء وأصل الاسم عربي.
أوسم: معني وسيم جذاب وجميل
دلير: الشخص الشجاع.
دامس: كاتم الأسرار.
باز: نوع من الصقور.
صَحّار – المجاهرة والوضوح بمعنى المجاهر علنًا
ركان: ويرمز هذا الاسم إلى صفات الثبات، الرزانة والهدوء.
أركان: معناه أشرف القوم وساداتهم وهو يحمل صفات القوة والعظمة والعزة.
إبان: معناه الواضح الظاهر.
سادن: خادم الكعبة المشرفة.
إلهامي: مأخوذ من الهامة ومعناه الإرادة أو القدرة والشجاعة.
بارق: معناه البراق اللامع.
بسمان: معناه دائم التبسم الشخص بشوش الوجه.
تياهر: الموج الصاخب.
رازي: المقصود به الشخص الوقور العفيف.
كاظم : الذي يصبر ويحبس غيظة.
كنعان : اسم اعجمي ورد شعراً
لامع : متوقد ذكي
لامي : الهواء وشجرة العلك
لبيد : العدل الصغير الزعيم الصغير
لطيف : الرقيق
لؤي : معناه الشدة
ليث : من اسماءالاسد
ماجد : العز والشرف وصاحب المجد
مازن : مضئ الوجه و بيض النمل
ماهر : الحاذق المجيد لكل مهنه
مجاهد : المناضل المكافح
محسن : من يحسن للآخرين
مراد : الطلب او المقصد
مشارى : خليه النحل
مهند : اسم السيف المصنوع من الحديد الهندي
مؤيد : الذي يؤيد الغير
محمد : كثير الخصال الحميده
مصعب : الذي يتحمل الشدايد
معاذ : محصن باسم الله
معويه : الداعي الى الحرب
مصطفي : المفضل المختار
مروان : مثنيمرو وهو الحجر الأبيض
نائل : من ينال مبتغاه
نابغ : عبقري ومتفوق
ناجي : المتخلص من الموت
نادر : الفريد من نوعه
ناصر : المنتصر الغالب والذي يؤزر به
نايف : المرتفع العالي
نديم : الذي يحسن التصرف واللبق
نصير : المؤيد والناصر لغيره
نعمان : الدم
نمير ونمار : سبع صغير
نواف : المرتفع العالى
نيار : شدة ضوء النار وحرها
نبراس : كلمة تركية بمعنى سنان الرمح أو المصباح
هتان : المطر الخفيف
هادي : من يهدي غيره الى الخير
هاشم : الكاسر حلاب اللبن الحاذق والجبل الرخو
هاني : المسرور السعيد
هشام : الجود والكرم
هيثم : الصقر
وابل : المطر الشديد
واصل : يصل الناس
وائل : طالب العون
وليد : المولود
وافى : المخلص الوفي
وسام : الشئ الذي يعطى بشرف ويعلق على الصدر
وسيم : حسن الشكل
وقاص : كسار
ياسر : السهل والجزار
ياسبن : من اسماءرسول الله صلى الله عليه وسلم
يافع : سام عال المقارب للبلوغ من الفتيان
يامن : اليمن والبركة
يزيد : الزيادة والنماء
ايهم : من اسماء الاسد
ادهم : الاسود من الاثار القديمة
اصيل : ذو اصالة والوقت بين العصر والمغرب
اشهب : البياض الذى لايخالطة سواد
امجد : بمعنى المجد والماضي العريق
اياس : العطاء
الياس : بمعنى المنقطع للعبادة والحذق الفطن
اوس : كلمة قبطية بمعنى الذئب وهو اسم قبيله قبطيه
اصف : كاتب سليمان بمعنى الحاذق
ايليا : اسم اعجمي بعمنى بداية الشئ
ابراهيم : اسم غير عربي معناه اب راحم
باهر : ساطع الاضائه
باسل : الشجاع
بهاء : الجمال والحسن
بيبرس : كلمة اعجمية بمعنى القوي المقاتل
بطرس : اسم احد الحواريين بمعنى الحافظ ذو السرعة البديهيه
تامر : كثير الرزق
تركي : أي نسيب الى تركيا
تليد : مجد قديم
ثابت : دائم مستقيم لا يتغير
ثامر : مثمر
ثاقب : النافذ الراى المصيب
جابر : المعوض عما فقد
جاسم : عظم وضخم
جروان : ابن الاسد والكلب
جلاء : الوضوح
جلوان : مثنى جلو الواضح العالي
جود : الكرم والعطاء
حسام : السيف
حاتم : الحاكم والقاضي
سام : السيف
حمد : الثناء والشكر
حيان : بمعنى يحيى
خالد : دائم وباقي
خليل : الصديق الوفي
خلف : العوض او البدل والولد الصالح
داري : المتفهم العالم
داغر : المهاجم
دالي : عنب اسود
داني : القريب
دائب : الرجل الجاد
ذمار : مدينة يمنيه واحد ملوك اليمن
راجح : الرصين العقل
راجي : الامل وعدم اليأس
رافع : الساطع من البرق
رافل : المتبختر والممتع
رافي : المصلح
رامز : رمز للشئ المشير اليه
رامي : كوكب من الكواكب
رائف : الرؤوف الرحيم
رِئال : اولاد النعام
رئبال : وهو الاسد
راني : طموح
ريان : الغصن الأخضر أوالشارب حتى الارتواء
زاجل : القائد العكسري
اديب : الاخذ بمحاسن الاخلاق
زاهر : الصافي المشرق
زهير : نوع من النبات
زيد : العطاء والنماء
ساجى : الين الساكن الهادئ
سارى : السحاب الذي يظهر ليلاً
سامر : الذي يسامر ويسهر الليالي
سطام : – حد السيف
سلاف : الخمر
سنمار : القمر
شادي : المغرد المنشد
شاهين : نوع من الصقور
شاهر : رافع السيف
شريف : العلو والنزاهه
شهاب : نجم
شكيب : كلمة تركية بمعنى العطاء
صابر : التحمل
صارم : اسم السيف والقوي المتحمل
صفوان : صخر املس
صهيب : الحمرة او الشقرة في الشعر
طِراد : المستقيم
طلال : البارز الحسن او الشئ المرتفع
ظافر : الفائز المنتصر
ظريف : البليغ في كلامه
عادل : العدل وعدم الظلم
عافي : المتعافي بصحة وسلام
عدي : نسبة الى قبيلة عدي وهي مصدر من كلمة عداء او عدو
عرندس : الاسد العظيم
علاء : من العلو
عمار : الحليم والبناء
عنان : ما ارتفع من الى السماء والشئ اذا ظهر امامك
عواد : الزائر للمريض
عابد : كثير التعبد
عاصم : الواقي من شئ مخيف
غازي : محارب او مقاتل
غالب : المنتصر
غالي : الثمين
غامد : واضع السيف في غمده واسم قبيله في الحجاز
غسان : حدة الشباب
غياث : المنجد المغيث
غيث : المطر
فادي : من الفداء المنقذ للغير
فداء : التعويض بالمال
فراس : الذكي المتوقد
اسماء اولاد 2019
فهد : سبع
فؤاد : القلب والعقل
فواز : الفائز دائماً
فياض : الجواد الوهاب
فيصل : السيف وهو الفاصل بين الحق والباطل
قسوره : من اسماء الأسد
قصي : تصغير قاص اي بعيد
قابل : المقتنع
قتيبة : معناها الامعاء
قسور : الاسد
قيس : القوة والشدة
كاسب : الذي يكسب المال بجد وتعب
كامل : كامل الاوصاف
كريم : السخي المعطاء
لامي : الهواء و شجرة العلك .
نائل : من يحصل علي هدفه .
نيار : شديد الضوء .
هتان : المطر الخفيف .
يامن : اليمين و البركة .
راسل : طويل .
نيروز : معناه الربيع في اللغة الفارسية .
سطام : الشخص الذي يضرب بالسيف .
سادن : خادم الكعبة المشرفة .
إيفان : ملك الخير .
اسماء اولاد حديثة وجديدة 2019
نارفين : قدر .
نيار : شدة ضوء النار و حرها .
أرغد : الخصيب و الأكثر سعه و هناء .
إيهم : أحد أسماء التي تطلق علي الأسد .
أصف : الذكي .
سنمار : القمر .
هتان : المطر الخفيف .
أليف : المؤنس .
داني : القريب .
راني : طموح .
ريان : المرتوي بعد العطش ، و إسم باب في الجنة يدخل منه الصائمون .
أرسلان : معناه أسد .
أخزم : ذكر الحية .
إباء : إمتناع شديد .
ضاوي : إسم الأسد .
أورور : أسم أجنبي معناه الفجر .
أنورين : الشرف .
أدولف : البطل الشجاع و المحارب ، قديماً كان مخصص لطبقة النبلاء فقط بعدها إنتشر بين العامة .
أيسر : اليسر و السهولة .
إبان : بمعني اوضح و أظهر .
أنمار : الماء النقي .
خاطر: تعني من يمشي متبخترًا ومتفاخرًا بنفسه أو الهاجس الذي يخطر في بالك فجأة دون انذار
كنان: معناه الغطاء أو الستر
لؤي: هو اسم عربي قديم معناه الإحتباس أو الإبطاء
أسماء أولاد حلوة وجديدة
(آدم – أدهم – أديب – أركان – إسلام – أسامة – أشرف – أكرم – أمان – أمجد – إياد – إيلاف – إيهاب – أوسم)
(باسم – باز – بكر – بلال – بندر – بسام – بهاء)
(تامر – تحسين – تمار – توفيق – تيمور – تيم – تيسير)
(ثروت – ثامر – ثابر – ثابت)
(جابر – جاد – جاسم – جاسر – جبر – جعفر – جلال – جهاد – جواد – جمال – جميل – جمعة)
(حازم – حارث – حسام – حبيب – حسني – حسان – حسن – حسين – حمزة – حكيم)
(خالد – خضر – خضير – خيري)
(دوسر – دياب – درويش)
(رأفت – راضي – راجي – رائد – رابح – رامز – راغب – رزق – رشيد- رضوان – ريّان – رمزي)
(زاهد – زاهر- زاهي – زكريا – زياد – زهران – زكي- زيّان – زيدان – زين – زيدون)
(سامر- سامح – ساري- ساهر – ساجي – ساجد – سعد – سفيان – سليم – سلمان – سمير – سيف)
(شادي – شافعي – شاهر – شاكر – شريف – شعيب – شوقي)
(صابر – صادق – صلاح – صالح – صبري – صدّيق)
(صفوان – صافي – صلاح – صفوت)
(ضامر – ضاحي – ضياء )
(طارق – طائع – طلال – طاهر – طه – طلعت)
(ظافر – ظريف)
(عابد – عايد – عائش – عادل- عزيز – عزت – عارف – عاصم – عامر – عبد الله – عبادي – عبيد – عثمان – عصام – عصمت – عساف – علاء – علي – علوان – عمرو – عمر – عنان – عمير – عنبر- عيسى)
(غانم – غادي – غسان – غنام – غليم)
(فادي – فارس – فاضل – فالح – فرح – فرج – فريد – فضل)
(فهمي – فهد – فوزي)
(قائد – قدري – قمر)