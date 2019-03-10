موقع وزارة التربية والتعليم | نتيجة الشهادة الإعدادية بمصر 2019 التيرم الأول: روابط نتائج كافة...

نتيجة الشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الإعدادي التيرم الأول بمصر 2019 والتي انتهى أداء الامتحانات بها منذ عدة أيام قليلة، كما اقتربت عملية تصحيح الامتحانات في العديد من المحافظات من نهايتها وتستمر عملية التصحيح والمراجعة لامتحانات الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي يتبع ذلك عملية رصد الدرجات تمهيدا لاعتماد النتائج وإعلانها، تباع معنا عزيزي الطالب وعزيتي الطالبة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمصر 2019 في جميع المحافظات المصرية، وطريقة الاستعلام عنها عن طريق مواقع مديرية التربية والتعليم في جميع المحافظات برقم الجلوس.

وقد انتهت امتحانات الصف الثاني الإعدادي والصف الأول منذ أيام قليلة بالعديد من المحافظات، وتظهر نتائجهم بالتوالي، وذلك استعدادا للتفرغ لإعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي، والتي يتابعها جميع الطلاب وأولياء الأمور وتبدأ جميع أعمال التصحيح فور الانتهاء من أداء امتحانات كل مادة، وذلك لسرعة الانتهاء من جميع النتائج لحين اعتمادها من وكلاء مديرية التربية والتعليم لكل محافظة والإعلان عنها فيما بعد على المواقع الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الأول 2019

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية للتيرم الأول للعام الدراسي 2018-2018 قبل نهاية شهر يناير الحالي، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ثم اعتمادها من وكلاء وزارة التربية والتعليم في كل محافظة على حده.

طريقة التعرف على نتيجة المرحلة الإعدادية 2019

ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم بالمحافظة التي امتحنت بها

أدخل رقم الجلوس

اضغط كلمة بحث.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الأول بجميع المحافظات

ملحوظة هامة

أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. Advertisements

وقد أكد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة القاهرة، الانتهاء من أعمال التصحيح بعد الانتهاء من كل مادة أدى الطالب امتحاناته فيها، وأن جميع نتائج التعليم الأساسي في محافظة القاهرة سيتم تنزيلها على بوابة التعليم الأساسي الخاصة بالمحافظة بعد الانتهاء من مراجعتها، على أن يتم إعلانها قبل نهاية شهر يناير الحالي.

تعرف على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الإعدادية، في محافظة القاهرة، من خلال بوابة التعليم الأساسي، وفي محافظة الإسكندرية ومحافظة الجيزة وجميع محافظات مصر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم الخاص بتلك المحافظات، حيث يتعرف الطالب على النتيجة مستخدما رقم الجلوس.

تابعونا على موقعنا في متابعة يومية لنتائج طلاب الشهادة الإعدادية والتي من المقرر إعلانها الأيام القادمة بعدما اقتربت عمليات التصحيح من نهايتها وبدأت عملية المراجعة ورصد الدرجات، وذلك في جميع محافظات الجمهورية على مواقع مديريات المحافظات.

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يتابع الطلاب والطالبات ممن انتهوا من أداء الامتحانات الإعلان في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة عن مواعيد ظهور النتائج، ويتابعوا الدخول على المواقع الرسمية لنتائج المحافظات للتعرف على النتائج، ونتابع معكم مواعيد الإعلان عن النتائج.