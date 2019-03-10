نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي التيرم الأول 2019 برقم الجلوس .. روابط نتائج مديريات التربية...

نتيجة الصف الأول والصف الثاني الثانوي التيرم الأول 2019 برقم الجلوس والتي يقوم بمتابعتها جميع الطلاب من المحافظات التي اقتربت من انتهاء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019، بينما تنتظر باقي المحافظات، والتي تستمر أعمال الامتحانات فيها حتى الآن، ومن ثم يبدأ البحث فيها عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي برقم الجلوس.

ويتم ذلك عن طريق الرابط الرسمي والخاص بكل محافظة على حده، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم رابطا خاصا بمديرية التربية والتعليم في كل محافظة على حده، منعا للتكدس من الدخول الكبير من أعداد الطلاب عبر موقع واحد، تجنبا لتعطل الموقع، وتيسيرا على الطالب الذي تظهر نتائجه في محافظته التعرف عليها من خلال الدخول على الرابط الرسمي لها، كما على الطالب التوجه للمدرسة التابع لها في خلال يومين للتأكد من قوائم الأسماء والنتائج بأرقام الجلوس في مدارس جميع المحافظات.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي برقم الجلوس الفصل الأول 2019

تجنبا لتشابه الأسماء يتم التعرف على نتيجة كل طالب بالدخول على الرابط الخاص له بمحافظته والقيام بالاستعلام عن النتائج بإدخال رقم جلوسه، ثم يقم بضغط “بحث”، ولم تظهر نتائج الصفالأول والصف الثاني الثانوي في أي محافظة حتى الآن، حيث تستمر أعمال تصحيح باقي المواد التي انتهى الطلاب من أدائها، كما ما تزال الامتحانات مستمرة في محافظات أخرى، وعند الانتهاء من جميع الامتحانات يتم رصد الدرجات ومراجعتها، تمهيدا لاعتمادها من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم في كل محافظة، ويتم نشرها على الموقع الإلكترونية في نفس يوم الاعتماد أو بعدها بيوم أو يومين.

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يتم اعتماد نتائج الصف الثاني الثانوي فور أن تنتهي امتحانات جميع المواد الدراسية، وفور أن يتم الانتهاء في الكنترولات من تصحيحها يتم مراجعتها وحصرها، تمهيدا لاعتمادها من وكيل وزارة التربية والتعليم في كل محافظة، ويتم نشرها على المواقع الإلكترونية في اليوم التالي للاعتماد، كما يتم تحضير قوائم بأسماء الطلاب ونتائجهم وأرقام جلوسهم بالمدارس الخاصة بهم في خلال يوم أو يومين.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بمصر 2019 التيرم الأول بجميع المحافظات

سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:

تستمر لجان التصحيح في مدارس الثانوية بجميع المحافظات في التصحيح لباقي المواد التي قد قامت بمراجعتها، ومن المتوقع لها الظهور قبل نهاية شهر يناير الجاري بشكل متتابع بين المحافظات، وسوف نوافيكم بأسماء المحافظات التي ظهرت فيها.

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