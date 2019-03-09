تراند اليوم : ((mawhiba نتائج موهبه2019)) نتائج بوابة موهبة 1440 نتائج قياس موهبة 2019 بالاسم .. طريقة الحصول على...

متابعات / الخليج 365/ طالع نتائج موهبة قياس للعام 2019- 1440 لجميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية ، من خلال الموقع الرسمي لموهبة عبر الانترنت ، والذي يقوم بنشر نتائج موهبة لجميع المتقدمين لنتائج موهبة .

فقد اختتمت إدارة الموهوبات التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمملكة العربية السعودية المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين للعام 2019 - 1440 بتعميم نتائج مقياس موهبة على جميع مدارس ومكاتب التعليم بالسعودية .

وللتعرف على نتائج موهبة 2019 - 1440 كل ماعليكم قرائنا الكرام هو الدخول الى الرابط الموجود اسفل الخبر، والتعرف على نتائج موهبة للعام 2019 بشكل حصري ، من الموقع الرسمي لموهبة .

نتائج قياس موهبة 2019 بالاسم من خلال الرابط التالي .

طريقة الحصول على درجة مقياس موهبة 1440 :-